Özdağ'dan Abhazya ve Gagavuzlar İçin Seyahat Önerisi

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Trabzon-Sohum ve mümkünse Samsun-Sohum arasında tarafların güvenlik ve gümrük kaygılarını giderecek, denetime açık yolcu seferleri başlatılmalıdır. Sohum ile Türkiye arasında haftada bir veya iki gün işleyecek sivil hava bağlantısının şartları araştırılmalıdır." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Karadeniz'in iki yakasında birbirinden farklı siyasi şartlar altında yaşayan fakat Türkiye'yle tarihi, kültürel ve insani bağları bulunan iki halkın, Abhazların ve Gagavuz Türklerinin sesini duyurmak istediğini söyledi.

Abhazların 30 yılı aşkın süredir ağır bir uluslararası tecrit altında yaşadığını belirten Özdağ, "Türkiye Abhazya'yı bağımsız bir devlet olarak tanımıyor. Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü savunuyor. Uluslararası toplumun çok büyük bölümü de aynı tutumu benimsiyor. Bu, bilinen resmi politikadır. Ancak bir devletin statüsünü tanımamak ile orada yaşayan insanları yok saymak aynı şey değildir. Abhazya'da doğmuş bir genç elindeki pasaport uluslararası alanda kabul görmediği için üniversitesine dönemiyorsa burada siyasi bir tartışmadan önce insani bir mağduriyet vardır. Bir hasta tedavi için Türkiye'ye gelemiyorsa, bir anne çocuğunu, bir kardeş kardeşini göremiyorsa buna statü meselesi deyip geçemeyiz." diye konuştu.

Özdağ, Türkiye'nin Abhazya'nın siyasi statüsüne ilişkin mevcut tutumunu değiştirmeden Abhaz pasaportlarını sınırlı amaçlarla kimlik ve seyahat belgesi olarak kabul etmenin hukuki imkanlarını araştırmasını isteyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletin tanınmasıyla bir belgenin insani seyahat amacıyla işleme alınması aynı şey değildir. Birleşik Krallık'ın tanımadığı makamlarca düzenlenen belgeler için geliştirdiği idari usuller Tayvan ve statüden bağımsız seyahat belgesi örnekleri incelenebilir. Gerekirse Türkiye'ye mahsus güvenlik kontrolleri yapılmış, özel bir seyahat belgesi veya vizeye eşlik eden form modeli oluşturulabilir. Trabzon-Sohum ve mümkünse Samsun-Sohum arasında tarafların güvenlik ve gümrük kaygılarını giderecek, denetime açık yolcu seferleri başlatılmalıdır. Sohum ile Türkiye arasında haftada bir veya iki gün işleyecek sivil hava bağlantısının şartları araştırılmalıdır."

Gagavuzların Türkçe konuşan, Ortodoks Hristiyan inancına mensup kadim bir Türk halkı olduğunu anlatan Özdağ, Gagavuzların hukuklarının da Türkiye tarafından korunmasını talep etti.