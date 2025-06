Özdağ: İran'daki çatışmalar Türkiye'yi etkiler

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "İran her ne kadar kendi ülkesinde insanların ötekileştirildiği ve baskı altında yaşamak zorunda olduğu bir ülke olsa da orada yaşanacak her çatışma ve karışıklık doğrudan bizleri etkileyecektir." dedi.

Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki ülkelerin bölünmüşlüklerine oynayan İsrail ve ABD'nin, dünyanın en tehlikeli ülkeleri olduğunu söyledi.

İran'la doğrudan bir cephe savaşı yapılmayacağını dile getiren Özdağ, İsrail'in, düşmanı olduğu ülkelerin yönetimlerini hedef alıp halklarını kendi safına çekmeye çalıştığını ifade etti.

İsrail'in, halkların kendi içinde yaşadığı ayrılıkları, bölünmüşlükleri, rejime olan öfke ve travmalarını kullandığını belirten Özdağ, "Despot ve baskıcı rejimlerde yaşayan halklar, ülkesine aidiyet duyguları örselenmiş, yok olmuş toplum kesimlerinden oluşur ki İsrail de bu halklara mesajlar vererek onların harekete geçmesini tetiklemeye çalışıyor. Topyekun bir cephe savaşı yerine mesela bu toplum kesimlerinin de onaylayacağı türden rejim figürlerine, önderlerine yönelik saldırı ve suikastlar ile stratejik yerlere saldırılar icra eder ve içten içe zayıflamalarını sağlar." değerlendirmesini yaptı.

İran'a saldırıların Türkiye'ye etkilerine değinen Özdağ, "İran her ne kadar kendi ülkesinde insanların ötekileştirildiği ve baskı altında yaşamak zorunda olduğu bir ülke olsa da orada yaşanacak her çatışma ve karışıklık doğrudan bizleri etkileyecektir. Olaya İsrail ve Batı'nın planlarına uygun hareket ederek bakarsak bundan en çok Türkiye zarar görecektir. Tarihsel dostluklar bir anda tarihsel düşmanlıklara evrilebilir." diye konuştu.