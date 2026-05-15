Özdağ: Kumara Bağımlılık Milli Güvenlik Tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özdağ: Kumara Bağımlılık Milli Güvenlik Tehdidi

Özdağ: Kumara Bağımlılık Milli Güvenlik Tehdidi
15.05.2026 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümit Özdağ, uyuşturucu ve sanal kumar bağımlılığının Türkiye için ciddi bir tehdit olduğunu belirtti.

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye'nin önündeki ağır sorunlardan birisi; iç şüphesiz sayıları 3 milyonu geçmiş, 3-4 milyon arasında olduğu tahmin edilen uyuşturucu madde bağımlılarıyla, sayıları yine milyonlara ulaşmış olan sanal kumar bağımlılarıdır. En az 2 milyon sanal kumar bağımlısı olduğu ifade edilmektedir. Bu durum ülkemiz için bir milli güvenlik tehdidi haline gelmiştir" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 3 günlük çalışma programı için dün Bursa'ya geldi. Kentteki temaslarına Kestel ilçesinden başlayan Özdağ'ın ikinci durağı, Karacabey ilçesi oldu. Partisinin ilçe başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Özdağ, Bursa'daki saha çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Geçen ay yine Bursa'da dört günlük bir saha çalışması gerçekleştirmiştik ve aradan bir ay geçtikten sonra tekrar 3 günlük bir çalışma için Bursa'dayız. Zafer Partisi Genel Merkezi'nin Bursa'ya özel bir çalışma programı uyguladığını size söyleyebilirim rahatlıkla. Çünkü Bursa'da Zafer Partisi oyları yapmış olduğumuz araştırmalarda Türkiye'deki en yüksek oy potansiyelini gösteriyor ve potansiyelimizin yüzde 30'lara çıktığını mutlulukla değişik araştırmalarda görüyoruz. Mesela biraz önce İlçe Başkanımızın Karacabey'de gerçekleştirdikleri bir ankette de Zafer Partisi'nin yüzde 18,7 ile üçüncü parti olduğunu öğrendik ve yükselme eğilimimiz devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de Bursa'daki çalışmalarımızı Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Kütahya, Eskişehir eksenini etkileyecek şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'UYUŞTURUCU VE SANAL KUMAR ÜZERİNDEN DOLAYLI SALDIRI SÖZ KONUSU'

İlçeye gelmeden önce Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret ettiğini söyleyen Özdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uyuşturucu ve sanal kumar bağımlılığı üzerinden Türkiye'ye yönelik dolaylı bir saldırı uygulandığını söyleyen Özdağ, "Türkiye'nin önündeki ağır sorunlardan birisi de hiç şüphesiz sayıları 3 milyonu geçmiş, 3-4 milyon arasında olduğu tahmin edilen uyuşturucu madde bağımlılarıyla, sayıları yine milyonlara ulaşmış olan sanal kumar bağımlılarıdır. Uyuşturucu gibi bağımlılık esasına bakarsanız; en az 2 milyon sanal kumar bağımlısı olduğu ifade edilmektedir. Sanal kumar oynayanların sayısı ise bundan çok daha fazladır. Bu durum ülkemiz için bir milli güvenlik tehdidi haline gelmiştir. Türkiye'ye yönelik bir dolaylı saldırı söz konusu uyuşturucu ve sanal kumar üzerinden. Uyuşturucu ve sanal kumar baronları işgal ordularının keşif kollarıdır. Bunlar terörist unsurlardır ve Zafer Partisi'nin yönettiği bir Türkiye'de bunlar terörist örgüt mensubu olarak yargılanacaklar. Baronların mal varlığının tamamı müsadere edilerek zorunlu tedavi programı çerçevesinde bağımlıların tedavisi için kaynak oluşturulacak. Yasada değişiklik yaparak uyuşturucu bağımlılığının tedavisini zorunlu hale getireceğiz" dedi.

'ORTA DİREĞİN KALKTIĞI BİR TÜRKİYE MANZARASI VAR'

Türkiye'nin ağır bir ekonomik krizden geçtiğini söyleyen Özdağ, "Ülke zengin olmasına rağmen halk fakirleşiyor. Bir yabancı otomobil şirketinin Orta Doğu ve Türkiye temsilcisi, 'Türkiye'deki zenginleşmenin 2035'e kadar devam edeceğini görüyoruz' diyor. ve 'Türkiye piyasasına yönelik politikamızı bu esas çerçevesinde şekillendiriyoruz' diyor. Ceplerinizi bir yoklayın bakalım, zenginleşiyor musunuz arkadaşlar? Bilmediğiniz bir para mı geliyor? Emekliye, dula, yetime, asgari ücretliye, haberimiz olmayan bir para mı geliyor? Hayır. Bu zenginleşen Türkiye dedikleri yüzde 20'lik rantiye sınıfının zenginleşmesidir. Yüzde 80'in ise fakirleştiği, orta direğin ortadan kalktığı bir Türkiye manzarasıyla karşı karşıyayız" diye konuştu.

Parti binasındaki basın toplantısının ardından Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası'na konuk olan Ümit Özdağ, sanayicilerinin yaşadığı sorunları ve partisinin ekonomik kalkınma programını anlattı. Özdağ, Karacabey Ulu Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından ilçeden ayrıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Özdağ: Kumara Bağımlılık Milli Güvenlik Tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı
Hortum köyleri yıktı geçti Binaların yüzde 80’i oturulamaz durumda Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda
Şişli’de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı Şişli'de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama MİT, PKK’dan talep etti Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama! MİT, PKK'dan talep etti
İngiltere’de casus krizi Championship play-off finali ertelenebilir İngiltere'de casus krizi! Championship play-off finali ertelenebilir
İBB’ye ve Üsküdar Belediyesi’ne peş peşe operasyon 19 kişi gözaltına alındı İBB'ye ve Üsküdar Belediyesi'ne peş peşe operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
22:12
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:29
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 23:23:32. #7.13#
SON DAKİKA: Özdağ: Kumara Bağımlılık Milli Güvenlik Tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.