Özdağ, ÖTV'de engelli araç alımındaki 10 yıllık sürenin 5 yıla inmesini istedi - Son Dakika
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Özdağ, ÖTV'de engelli araç alımındaki 10 yıllık sürenin 5 yıla inmesini istedi

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Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Meclis'teki basın toplantısında engelli bireylerin hak kaybı yaşadığını iddia edip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çağrıda bulundu. Özdağ, ÖTV istisnalı araç alımında 10 yıllık sürenin 5 yıla indirilmesini istedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, sandığın milletin önüne getirilmesi gerektiğini savunarak, "Sorun sistemde, çözüm millettedir." dedi.

Özdağ, Meclis'teki basın toplantısında, engelli bireylerin çeşitli hak kayıplarına maruz kaldığını iddia etti, bazı örnekler verdi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un emeklilik konusunda büyük mağduriyetlere sebep olduğunu ileri süren Özdağ, engel oranını esas alan uygulamanın yerine SGK'nin çalışma gücü kaybı değerlendirmesinin getirildiğini kaydetti.

Yeni değerlendirme ölçütlerinin hayatın gerçeğinden uzak olduğunu savunan Özdağ, "Tek gözünü kaybeden, tek uzvunu kullanamayan, ağır kanser tedavisi gören, kalp yetmezliği veya epilepsiyle yaşayan kişiler, çok ağır koşullar ortaya çıkmadıkça çalışma gücü kaybı kapsamında maalesef görülmüyor. Birden fazla hastalığı olan vatandaşın yaşadığı toplam güçlük de çoğu zaman yeterince dikkate alınmıyor." diye konuştu.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası olarak engelli vatandaşlara yapılan satışlarda, araçları elde tutma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarıldığını, yerlilik oranının ise yüzde 40'a yükseltildiğini anlatan Özdağ, bu uygulamayla seçeneklerin daraltıldığını, engelli bireylerin mağdur edildiğini ileri sürdü.

Özdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

"7538 sayılı Kanun'un doğurduğu mağduriyeti daha fazla büyütmeyin. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olan engelli çalışanların haklarını, 15 Ocak 2025'ten önceki mevzuata göre koruyun. En azından bu sistemin doğal olarak tamamlanacağı 1 Ekim 2028'e kadar geçiş güvencesi getirin. Kontrol muayenesi nedeniyle aylığı kesilenlerin dosyalarını yeniden inceleyin. Vatandaşa, hangi tıbbi bulgunun hangi ölçüte göre yetersiz görüldüğünü açıkça anlatın, itiraza elverişli kararlar verin. Hastalıkların birlikte oluşturduğu yükü değerlendirin ve bağımsız bir itiraz mekanizması kurun. ÖTV istisnalı araç alımında 10 yıllık süreyi yeniden 5 yıla indirin. Araç seçiminde engelli kişinin gerçek ihtiyacını esas alın. Evde bakım desteğini yalnızca gelir hesabına sıkıştırmayın."

Engelli vatandaşların farklı ihtiyaçları için birden fazla bakanlıkla muhatap olmak zorunda kaldığını savunan Özdağ, hizmetlerin tek çatı altında yürütülmesi amacıyla "engelliler bakanlığı" kurulmasını istedi.

Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan ve yaşananlardan hükümeti sorumlu tutan Özdağ, "Sandık, milletimizin önüne konulmalı, milletimiz kendisini sefalete mahkum eden bu iktidardan hesabını sormalıdır. Sorun sistemde, çözüm millettedir." diye konuştu.

Kaynak: AA
Selçuk ÖzdağPolitikaEkonomiGüncelÖTVSon Dakika

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