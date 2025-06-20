Özdağ ve Yavaş\'tan Hukuk Vurgusu

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

Ankara'da yarım saat süren basına kapalı görüşmenin ardından Özdağ ve Yavaş, ortak açıklama yaptı. Yavaş, Ümit Özdağ'a tahliye edilmesi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasıyla ilgili konuşan Yavaş, "Yasa açık; avukatlık vazifesini yaparken, herhangi bir soruşturma gerektiği takdirde, bu Adalet Bakanı'nın iznine bağlıdır. İfadelerden anladığımıza göre izin alınmamıştır. İzin alınmadan tutuklanması hukuki bir hatadır. Bunun telafisi de yoktur. Kimse bir yere kaçmıyor. İzni alıp bu uygulamayı yapsalardı, en azından hukuka uygun olurdu. Avukat, müvekkilini her halükarda savunmak zorundadır. Avukatın tutuklanması demek şu anda yapılan yargılamada büyük bir eksiklik, usulsüzlük ortaya çıkarmıştır. Hatalı bir işlemdir, derhal vazgeçilmelidir" dedi.

'TÜRKİYE OLAĞANÜST BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR'

Ümit Özdağ ise Türkiye'nin hukuk anlamında olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirterek, "Bunun temelinde de düşman ceza hukuku uygulaması var. Türkiye, bu düşman ceza hukuku uygulaması cenderesinden çıkartılmalı ve tüm yurttaşlar anayasal haklarını ve yasal haklarını kullanma anlamında Anayasa'nın 10'uncu maddesinde güvence altına alınan eşitliğe sahip olabilmeli" diye konuştu.