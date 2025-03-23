Özdemir: Hukuk İşlesin Suçlular Belli Olsun

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, İstanbul'da yürütülen soruşturmalara değinerek, "Kendinize güveniyorsanız, herhangi bir korkunuz yoksa bırakın hukuk işlesin, bırakın akla kara ortaya çıksın. Bırakın suçlu ve suçsuz belli olsun." dedi.

Özdemir, partisinin Kayseri İl Başkanlığı tarafından özel bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı.

Programda konuşan Özdemir, Türkiye'nin kendi iç bünyesinde milli birlik ve beraberliğini tesis etmeye yönelik önemli adımlar atarken, terörü sonlandırmaya yönelik kararlılık gösterirken, bazı kişilerin ülkenin huzurunu kaçıracak adımlar attığını söyledi.

Özdemir, İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çok sayıdaki CHP'li belediyenin itham edildiği yolsuzluk suçlamalarının herkesin malumu olduğunu belirtti.

Bazı gerçeklerin de milletin nazarından kaçırılmaması hususunun altını çizmek istediğini kaydeden Özdemir, "Ortada konuşulan, hukukun peşine düştüğü gerçeklik, İstanbul'daki CHP'li belediyelerin 560 milyar liralık bir tutarın millete ait, millete hizmet için harcanması gereken bir tutarın hiç edildiği, birilerinin ceplerine, kasalarına girdiğidir. Basına yansıyan görüntülere bakıldığında, bırakınız belediye başkanlığını, belediyede çalışan personellerin dahi evlerinden bu zamana kadar erişemeyecekleri, belki de hayatları boyunca göremeyecekleri paraların çıktığı gerçeğiyle karşı karşıyayız." diye konuştu

"Bırakın suçlu ve suçsuz belli olsun"

Bu yolsuzluklar karşısında hukukun gereğini yerine getirmesi kadar tabii bir şey olamayacağını belirten Özdemir, ancak CHP'nin birilerinden aldığı talimatla milletin evlatlarını akıllarınca sokağa çekme telaşında olduğunu söyledi.

Bunun kabul edilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendinize güveniyorsanız, herhangi bir korkunuz yoksa bırakın hukuk işlesin, bırakın akla kara ortaya çıksın. Bırakın suçlu ve suçsuz belli olsun. Bu zamana kadar millete yokluk edebiyatı yaparken, bu milletin parasını çalanlar da hesabını bu millete versin. CHP bu gerçeklikle yüzleşmekten kaçmamalıdır. Aziz milletimizin parasını hiç edenler, aziz milletimizin hakkını hiç edenler, yoksulun ve yetimin hakkını yiyip, kursağından haram lokma geçirenler bırakın hukuk karşısına çıksın, hesabını versin. Çekinecek bir şeyiniz yoksa, 'Biz buradayız çekinmiyoruz, veremeyecek hesabımız yok.' denilsin."

" Özgür Özel, bu millete kafa tutma, hukuka hiç kafa tutma, millete gaz verme"

Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Anayasaya karşı suç işleyecek tarzda sorumsuz bir tutum takındığını öne sürdü.

Sükunet çağrısında bulunan Özdemir, şunları kaydetti:

"Özgür Özel, bu millete kafa tutma, hukuka hiç kafa tutma, millete gaz verme. Yarın öbür gün asıl mahkum olan sen olur, bu milletin iradesinin altında ezilmekten kurtulamazsın. Kayserili hemşerilerimize çağrımız, her ne olursa olsun sükunetini koruması ve hukukun işlemesidir. Çünkü hukuk işlemezse işte bugün birilerinin yapmaya çalıştığı gibi sokaklar karıştırılmaya çalışılır ve bu sokaklar karıştırılmaya çalışılırken orada tek bir gencimizin, tek bir vatandaşımızın, tek bir polisimizin burnu dahi kanasa bu saatten sonra bunun sorumlusu Özgür Özel ve CHP'dir. Bu gerçekliğin altını kalın çizgilerle çizmek istiyoruz."