Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia

Geniş Video İzle

CHP lideri Özgür Özel, grup toplantısında 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un istifa etmemesinin nedenini açıklayan Özel "Ağzından aktarıyorum. Bakan Ersoy 'Sağlık Bakanı'na istifa ettirdi mi de, bana ettirecek? Ne oldu Yenidoğan Çetesi' diyormuş" ifadelerini kullandı.

28.01.2025 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kartalkaya'da 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangın faciası sonrasında istifa çağrıları yapılan Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

BAHÇELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

MHP lideri Bahçeli partisinin bugünkü grup toplantısında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un olayda sorumluluğu olduğunu belirterek "İlgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek özeleştiride imtina etmesini doğru bulmadığımızı açıklamak mecburiyetindeyim" dedi.

ERDOĞAN'DAN MKYK'DA KARTALKAYA RESTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da AK Parti MKYK toplantısında yaşanan yangın faciasıyla ilgili olarak "Otel yangınında kim olursa olsun, hatası olan arkadaşımız dahi olsa herkes cezasını alacak" dediği öğrenilirken, kullandığı "Arkadaşımız dahi olsa" ifadesiyle Bakan Ersoy'u işaret ettiği iddia edildi.

ÖZEL'DEN BAKAN ERSOY İDDİASI

Art arda yapılan açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken bugün CHP'nin grup toplantısında konuşan Genel Başkan Özgür Özel ise Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un neden istifa etmediğine ilişkin ses getirecek bir iddiada bulundu.

"NE OLDU YENİDOĞAN ÇETESİ DİYORMUŞ"

Özel "Kendi ağzından aktarıyorum. Bakan Ersoy 'Sağlık Bakanı'na istifa ettirdi mi de, bana ettirecek? Ne oldu Yenidoğan Çetesi' diyormuş" ifadelerini kullandı.

Özel\'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia

Mehmet Nuri Ersoy, Yenidoğan Çetesi, Sağlık Bakanı, Özgür Özel, Yenidoğan, Politika, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Vatanperver:
    istifa etmek de bir erdemdir, hadi şaşırtın bizi, illa kovulmanız mı gerekiyor pardon "görevden affınızın istenmesi " mi? 103 55 Yanıtla
  • Çelikk:
    Delikanlı adamsa istifa eder 89 39 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Keşke gecesi istifa edeydi benim gözümde katil bu bakan 67 12 Yanıtla
  • Apple User:
    ne diyeyim sizde ne vicdan kalmış ne merhamet ?? 60 4 Yanıtla
  • Ismail Bayrak (ayşe bayrak):
    yanlışlarımız mı yarışacak ? doğruda yarışalım… 51 1 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Bolu belediye sorumlusu şihape. Eğer öyle değilse ozaman belediye ye de ihtiyaç yok, Almanya da böyle bir durumda direkt Belediye başkanı tutuklanmış olurdu :) 10 36 Yanıtla
  • Önder null:
    kokumuş duzen 36 1 Yanıtla
  • Nis Ard:
    aynen öyle burası Teksas 24 2 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    Bangladeş te istifa olmaz 19 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:20:28. #1.13#
SON DAKİKA: Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.