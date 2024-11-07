Özel'den Süleyman Soylu için olay sözler: Teşbihte hata olmaz, kendisi siyasi bukalemundur - Son Dakika
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Politika

Özel'den Süleyman Soylu için olay sözler: Teşbihte hata olmaz, kendisi siyasi bukalemundur

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Özel "Süleyman Soylu, siyasi bukalemundur. Teşbihte hata olmaz. Geçmişte Erdoğan'a neler diyordu, yanına çağırdı koşarak gitti. Geçmişte çözüm süreci konusunda önce olumlamaları vardı, sonra çözüm süreci terkedildikten sonraki en sert ve hak ihlalleriyle dolu süreci de en çok savunan, o sürecin cellatlarından biriydi" dedi.

07.11.2024 14:10  Güncelleme: 14:24
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yayıncı İlhan Erdost'u anma programına katıldı. Etkinlik sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Özel "Teşbihte hata olmaz. Süleyman Soylu, siyasi bukalemundur" dedi.

Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; " Tuncer Bakırhan'ın görüşlerine katılmıyorum ve karşı çıkıyorum ama söz söyledi, buna sözle cevap verilir. Soruşturma başlatalım, dokunulmazlık tartışması çıkaralım olmaz. En sert şekilde o sözlere karşı çıkıyorum. O gün otobüsün üstünde o sözlerden haberim yoktu. Olsa bile orada polemik yaratmazdım. Esenyurt konusunda, soruşturmanın başlatıldığı gün kayyum atamak mahkeme tanımamazlıktır. Şimdi de Ankara hakkında böyle bir çabaları var. Melih Gökçek'in trol orduları, Melih Gökçek'in birtakım operasyon adamları ve hesapları, şimdi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında geçmişte olmuş ve soruşturmaya gerek duyulmamış hususları, birtakım soruşturma yürütülüyor falan. Bir taraftan da şunu duyuyorum; MİT'e verilmiş bir talimat 'Eşeleyin eşeleyin, bir şeyler bulun', işte bir türlü ilişkilendirmeler yapalım'. Buna kalkışmasınlar, her şeyden haberimiz var.

"MİT'E ANKARA'YA KAYYUM İÇİN TALİMAT VERİLMİŞ"

Bu arada sayın MİT Başkanı'na bir yazı yazmıştım. AK Parti Grubuna bir sunum yapmıştı, onlara ne sunumu yaptınız, bizim bilmemiz gereken ve bilmediğimiz ne var? Eğer AK Parti'nin FETÖ meselesinde kendi zaafiyeti varsa onu söyleyin, yok güvenlik ile ilgili bir bilgi ülkenin ikinci partisiyle paylaşılıyorsa, birinci partisinden niye esirgiyorsunuz demiştim. Sayın MİT Başkanı 29 Ekim'de yazıyı aldığını, hızla dönüş yapacağını söylemişti. O geri dönüşü bekliyoruz. MİT'in içinde böyle bir şey olabileceğini düşünmüyorum. Ama MİT'in içine Saray'dan birilerinin 'Bir şeyleri araştırın, Ankara Büyükşehir'i bu işlere karıştırın' şeklinde bir yaklaşım olduğunu duymuş durumdayım. Bu konu hakkında da kısa sürede sayın MİT Başkanı'nı duyarlılık gösterip beni, partimi ve tüm siyasi partileri bilgilendirmesini bekliyorum.

DİLRUBA KAYSERİOĞLU AÇIKLAMASI

Neyi nereden okudu bilmem. Doğruluyor aslında. Ben Dilruba geldi demedim. Bizim arkadaşlarımız İzmir'deki organizasyonu yapan arkadaşlar, il ive ilçe yönetimimiz, Dilruba'yı ziyaret ettiğim gün güya bana iyi bir şeyler yapacaklarını düşünerek yanımdaki koltuğa Dilruba'yı getirdiler. 'Bu görüntü doğru değildir, belki Dilruba'nın düzeltmesinden sonra olsa olurdu' dedim. İçeride de Dilruba'ya tutukluluğuna itiraz ediyoruz, çok yakında serbest kalacaksın, ne dediğini belki tam anlatamadın, bu konuda üzülenler olduysa ifadelerini düzeltmen iyi olur' demiştim. Ben zaten Dilruba kendi geldi demedim.

"SÜLEYMAN SOYLU SİYASİ BUKALEMUNDUR"

Süleyman Soylu, siyasi bukalemundur. Süleyman Soylu geçmişte Erdoğan'a neler diyordu, yanına çağırdı koşarak gitti. Erdoğan'ı en çok savunan oydu. Geçmişte çözüm süreci konusunda önce olumlamaları vardı, sonra çözüm süreci terkedildikten sonraki en sert ve hak ihlalleriyle dolu süreci de en çok savunan, o sürecin cellatlarından biriydi. Süleyman Soylu, siyasi bukalemundur. Teşbihte hata olmaz. Hayvanat bahçesini gezerken atın renk değiştirdiğini görürseniz şaşırırsınız. Bukalemunun renk değiştirdiğini gören niye şaşırsın!"

Özel\'den Süleyman Soylu için olay sözler: Teşbihte hata olmaz, kendisi siyasi bukalemundur

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Son Dakika Politika Özel'den Süleyman Soylu için olay sözler: Teşbihte hata olmaz, kendisi siyasi bukalemundur - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hasan Yılmaz:
    sen ve imamınoglu da en büyük siyasi burutus larsınız.. 3 4 Yanıtla
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