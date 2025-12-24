Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum

Haberin Videosunu İzleyin
24.12.2025 21:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Özel\'den vatandaşlara \'sokak\' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Haber Videosu

Partisinin İstanbul'un Kağıthane ilçesinde düzenlediği mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşlara 'sokak' çağrısında bulundu. 2026 yılı için belirlenen asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak açıklanmasına tepki gösteren Özel, "Buradan tüm emekçilere sesleniyorum. Evde oturarak bu hükümet laf dinlemez, evde oturarak bunlardan kurtulunmaz. Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum" dedi.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlediği mitinglerinin bu haftaki adresi İstanbul'un Kağıthane ilçesi oldu.

ÖZEL'DEN VATANDAŞLARA SOKAK ÇAĞRISI

Merkez Meydan'da toplanan kalabalığa hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2026 yılı için belirlenen asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Vatandaşlara seslenen Özel, "Evde oturarak bu hükümet laf dinlemez, evde oturarak bunlardan kurtulunmaz. Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum!" dedi.

"ASGARİ ÜCRETLİLERİ AÇLIĞA, YOKSULLUĞA MAHKUM ETTİLER"

Özel'in açıklamalarından ilgili bölüm şu şekilde: "Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırını ilan ediyor. Türkiye'de açlık sınırı 30 bin lira, yoksulluk sınırı 98 bin lira. Biz CHP olarak, en düşük emekli maaşının asgari ücrete denk olması, asgari ücretin en az 39 bin lira olması ve küçük esnafa destek yapılmasını savunduk. Bu yapıcı önerimizi Meclis'e sunduk. Bizi duymadılar, dinlemediler. İşveren desteğini 1200 lira yaptılar. Asgari ücreti maalesef 28 bin lira olarak ilan ettiler ve asgari ücretlileri sefalete, asgari ücretlileri açlığa, yoksulluğa mahkum ettiler. Buradan bütün sendikalara, sendikalı sendikasız bütün işçilere, bütün emeklilere sesleniyorum. Evde oturarak bu hükümet laf dinlemez, evde oturarak hak alınamaz, evde oturarak bunlardan kurtulunamaz. Hepinizi mücadeleye davet ediyorum, meydanlara davet ediyorum, direnmeye davet ediyorum."

Asgari Ücret, Özgür Özel, Kağıthane, Politika, İstanbul, Hükümet, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (108)

  • Cem BASARAN Cem BASARAN:
    Kaosdan medet uman şahsiyet. Sanki calisanin ve emeklinin aldigi zam cok umurundaymis gibi.. 1140 588 Yanıtla
    Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Onun umrunda olan Mezar alemi 628 259
    Tuğrul alp Tuğrul alp:
    neyin kaosu lan gevşek gevşek konusuonuz açlıktan daha büyük zulüm mu olur adam haklı hakkını aramazsan kimse al hakkın demez 312 381
    Kocarex Bigrex Kocarex Bigrex:
    iyice sokak çocuğu oldular zaten mezarlık ve sokaklarda zaman harcıyor iş yapacağına 469 221
    Yelloz Kız Yelloz Kız:
    senin gibi makarnacılar yüzünden bu haldeyiz 224 200
    Dene Mene Dene Mene:
    Avrupalı liderlerin bile adam yurduna koyup 2dk ayırıp konuşmadığı şahıs Türkiyede ahkam kesiyor. chp nin başına geçmiş en basiretsiz kişi imamoğlunun kuklası yazık insan acıyor. 162 62
    ayşe onat ayşe onat:
    zaten sendika temsilcileri o yüzden katılmadı toplantılara bahane üretmek için bir neden yaratmak istiyorlardı. ama asgari ücret piyasanın en alt sınırı, bütün iş patronlarda onlar ne kadar verecek çalışanlarına önemli olan o .esas şirket çalışanları yani sendikalar patronların vereceği zam oranlarına göre hareket etmeli.sokaklara devlet yıkmak için değil patronların vicdanına seslenmek için çıkmalı..... 180 16
    uRaZ’ın DÜNYASI uRaZ’ın DÜNYASI:
    hak aramak ne zamandan beri kaos oldu hayvan herif seni okadar insan eyt den emekli oldu kimin sayesinde oldu CHP nin sayesinde o isim. sana yakışmamış yalama koysaydilar sana... 47 62
    Dadaş 20 Dadaş 20:
    asgari ücret alıp bu sokak lafını ağzında geveleyenler. Acın kulağınızı dinleyin sizin paranızı patronunuzmu veriyor yoksa hükümet mi ? patronunuzun karşısına çıkın istediğiniz ücreti isteyin vermiyorsa istifa ederim deyin eylem yaparım deyin..Devletimiz istemezmi sizin yüksek maaş almanızı patronlarıniz vermiyorsa devletimiz ne yapsin 65 33
    Apple User Apple User:
    bunun aklıyla sokağa çıkanın nohut beynini… 62 35
    eren bilal eren bilal:
    Siz harbi şakasınız ya geçimini AY lık 28.075 TL (yirmisekizbin) sağlamaya çalışan bir adamı değilde SAAT lik 2.500.000 TL (ikibuçukmilyon) gideri olan saraylarda yaşayan bir adamı savunuyorsunuz. 10 22
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    malesef doğru diyor. 452 572 Yanıtla
    Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Hassittir lavuk 394 309
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    şeyh Edebali. anneni çağır evine donsun. ensara düşmüş annen. kullanıyorlar ziyan ediyorlar. senden birtane daha gelmesin bu dünyaya 128 237
    Dene Mene Dene Mene:
    bunu avrupalılar bile adam yurduna koymamış 2dk ayırıp konuşmamış Türk halkının koyacak 89 40
    Hidir Akbaba Hidir Akbaba:
    Mustafa sağdıç herkesin annesini kendi annen gibi düşünme. babanın belli olmayışı kendi annenin suçu başkalarının değil 65 21
  • mesut mesut:
    Haklı. 275 368 Yanıtla
    Serkan Çopur Serkan Çopur:
    siktir pezevenk 28 43
    Serkan Çopur Serkan Çopur:
    hassittir uleyyyyynnn 26 29
  • Osman Korkmaz Osman Korkmaz:
    ACABAAA SENİ KİM SKLYRRR??? :))) 300 191 Yanıtla
    1234 1234:
    avrupadan emir gelmiş gibi var bi şey bu işte 292 135
  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    vaziyet cok karisicak cok 126 235 Yanıtla
    Türker Karaarslan Türker Karaarslan:
    Maçası yiyen çıksın sokağa 277 163
    ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Türker hangi semtte sin gelip orada eyleme katılacağım adam isen hadi gel karşıma 138 121
    Apple User Apple User:
    esenyurtta ökkeş hadi gel. 12 11
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

06:25
Gözaltına alınan Sadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Sadettin Saran'dan ilk görüntü
06:06
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
19:33
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 06:40:02. #7.12#
SON DAKİKA: Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.