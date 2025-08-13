Özel\'in sözleri sonrası gündem oldu! Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilgili iddia siyaset kulislerini salladı. Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü. Çerçioğlu sessizliğini korurken, doğru olup olmadığı merak edildi.

Cezaevinde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "Ya içeri atıl, ya AK Parti'ye katıl formülüyle Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'ye katılacakmış." sözleriyle Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılacağını doğruladı.

CHP LİDERİ ÖZEL: ÇERÇİOĞLU'NA "YA İÇERİ ATIL YA DA PARTİME KATIL" DEMİŞLER

Özel ilginç bir iddiayı da aktardı. CHP lideri, "Özlem Çerçioğlu'na Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsınız ya içeri atıl ya da gel partime katıl. Olay bundan ibarettir." dedi. Özel'in sözlerinden sonra "Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası olduğu" iddiası gündeme geldi.

"ÇERÇİOĞLU HAKKINDA ÇOK SAYIDA SUÇ DOSYASI" İDDİASI

Gazeteci Pınar Aydın, Çerçioğlu hakkında yaklaşık 20 suç dosyası soruşturması olduğunu öne sürdü. Çerçioğlu'nu yöneltilen suçlamalar arasındaihalelerde usulsüzlük, görevi kötüye kullanma gibi çok sayıda başlığın olduğu iddia edildi.