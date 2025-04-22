Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti - Son Dakika
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Politika

Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden alınan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Miniç, tutuklanan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün evinde polislere kapıyı açması sonrası haklarında ortaya atılan yasak aşk iddiasıyla gündem olmuştu.

22.04.2025 17:22
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Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatı üzerine Bilgehan Murat Miniç'i Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevden aldı.

EKİPLERE KAPIYI AÇAN İSİMDİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yeni gözaltı ve tutuklama adımları atılmıştı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir kısım mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiası üzerine Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklanmıştı. Gül'ün tutuklanmasından önce sabah 7.30'da düzenlenen operasyonda polis ekiplerinin çaldığı kapısını Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Murat Miniç'in açması dikkat çekmişti.

Özel'in talimatıyla görevden alınan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Murat Miniç

ÖNCE GÖREVDEN ALINDI, SONRA İSTİFA ETTİ

O anlara ilişkin görüntüleri kamuoyuna yansıyan Murat Miniç, Özgür Özel'in talimatı üzerine görevden alınmıştı. Olayın yankıları sürerken Murat Miniç, bir açıklama yaparak CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Özel'in talimatıyla görevden alınan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül

"ÖTEKİLEŞTİRME İLE KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'nden kontenjan 1. sıra meclis üyesi adayı olarak yerel seçimlere katıldığını belirten Miniç "Kıymetli Beykozlu hemşehrilerimizin tecevvühüyle İBB ve Beykoz Meclis Üyesi olarak seçilerek göreve başladık. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Türkiyenin her kesimini kucaklayan vizyonu ne yazık ki bir takım CHP ilçe örgütleri içerisinde yer alan kişiler tarafından tam manasıyla idrak edilememiştir. CHP ye katılıp seçildiğimiz günden beri bir çok sorun ve ötekileştirme ile ne yazık ki karşı karşıya kaldık" ifadelerine yer verdi.

"PARTİ ÜYELİĞİMDEN İSTİFA ETTİM"

Açıklamasının devamında son dönemlerde çirkin saldırılara maruz kaldığını ifade eden Miniç, "Fakat Sn. İmamoğlu'na vermiş olduğunuz sözden dolayı bir çok meseleyi görmezden geldik. Çok sevdiğimiz Beykozumuza gece gündüz demeden hizmet ettik. Ancak son günlerde kamuoyunun malumu yaşadığımız, şahsımı ve ailemi hedef alan çirkin saldırılara artık tahammül etmemizin mümkünatı kalmamıştır. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunması sebebiyle, kendisiyle süreçleri değerlendirme ve istişare etme imkanımızda ne yazık ki olmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu özgürlüğüne kavuşana kadar, CHP'nin kurumsal kimliğine zarar vermemek adına parti üyeliğimden istifa ettiğimi beyan ederim" dedi.

Elif Gül\'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP\'den istifa etti
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Bilgehan Murat Miniç, Beykoz Belediyesi, Özgür Özel, Politika, Beykoz, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • aragorn:
    NASIL BİR GRUP KURMUŞLAR KENDİ ARALARINDA PARAYI PAYLAŞAMAMIŞLAR 120 19 Yanıtla
  • ahmet demir:
    Görüntiler ekranlara yansımadan görevden alsaydınız ya hiç yüzünüz kızarmaz sizin 109 10 Yanıtla
  • Sernazze:
    siz de olmasanız gülecek konu bulunmayacak nasıl insanlarsınız kimin eli kimin cebinde belli değil 105 9 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    CHP NİN HER YERİ HIRSIZ DOLMUŞ BİRDE BUNLARIN İKTİDAR OLDUGUNU DÜŞÜNÜN . VAY ULKENİN HALİNE 87 7 Yanıtla
  • Elisa21:
    LAİKLİK BÖYLE BİR ŞEY PUHAAAA 69 7 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    bu işler Özel' in talimatı ile oluyor mu? Ayrıca işin iç yüzünü bilen kişidir kendisi.. Savcılığa çok şey anlattı... Çok... 61 9 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    nekadarda ahlakli bir davranis hahh haa yedikmi 52 9 Yanıtla
  • mustafa sarıosmanoğlu:
    Kucaklama ???? 41 5 Yanıtla
  • huseyin ergun:
    Kesin akp nin tuzağıdır. Eşi düşünsün. Gerçi onlar cumhuriyet kadını. Onları sallamaz 40 6 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bukelemun 2 sinamalarda 40 4 Yanıtla
  • huseyin ergun:
    Chp de kim kiminle belli drğil. Bunların ülke yönettiğini düşünün üç kuruş menfaat için bunların peşine takılanlar. Görün öanzarayı. Namusunuzu bunlara emanet edin bakalımmm... 37 3 Yanıtla
  • ahmet demir:
    başka şeyleride 34 3 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Özel neyi örtbas etmeye çalışıyor acaba... Bu panik neden? O saatte mesai yok acaba içeride neyi imha etmeye çalışılıyordu? 30 1 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu:
    YOK YOK O ADAMIDA AKP KOYMUŞTUR ORAYA SANKİ KASTİ O AÇIYOR KAPIYI BUNLAR MASUM CANIM HEP ADALETSİZ ŞEKİLDE GÖZ ALTINA ALINIYORLAR 29 0 Yanıtla
  • Ender Çetin:
    Dallas gibi olmuş CHP KİM KİME KİM DUMA 23 0 Yanıtla
  • Hakimo52:
    gün gelecek kimin hırsız olduğunu hep beraber göreceğiz ama bence aşırı zengin olanlar hırsızdır 10 3 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Hadi ordan.. 8 0 Yanıtla
  • sadullah nas:
    ne olmuş canım bir kereden hahahahaha bu zihniyetin en iyileri 5 0 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Demokrasi: Hsşkın kendi kendin yönetmesidir. CHP: Demokrasicilerin halkı düdüklemesidir. 2 0 Yanıtla
  • Sakin Su:
    Gündüz değilde gece ÇAL ıştığı belli. Bunun geçmiş zamanda yine böyle bir vukuatı vardı zavallı eşi sahip çıkmıştı, KOCAM BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ demişti. Halen daha kocasının arkasında mı acaba. 0 0 Yanıtla
  • Legend Ofzelda:
    anow bunlar teşkilat bizi ağır ...kaç kaç 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti - Son Dakika
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