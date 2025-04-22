Elif Gül\'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP\'den istifa etti

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatı üzerine Bilgehan Murat Miniç'i Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevden aldı.

EKİPLERE KAPIYI AÇAN İSİMDİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yeni gözaltı ve tutuklama adımları atılmıştı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir kısım mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiası üzerine Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklanmıştı. Gül'ün tutuklanmasından önce sabah 7.30'da düzenlenen operasyonda polis ekiplerinin çaldığı kapısını Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Murat Miniç'in açması dikkat çekmişti.

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Murat Miniç

ÖNCE GÖREVDEN ALINDI, SONRA İSTİFA ETTİ

O anlara ilişkin görüntüleri kamuoyuna yansıyan Murat Miniç, Özgür Özel'in talimatı üzerine görevden alınmıştı. Olayın yankıları sürerken Murat Miniç, bir açıklama yaparak CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül

"ÖTEKİLEŞTİRME İLE KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'nden kontenjan 1. sıra meclis üyesi adayı olarak yerel seçimlere katıldığını belirten Miniç "Kıymetli Beykozlu hemşehrilerimizin tecevvühüyle İBB ve Beykoz Meclis Üyesi olarak seçilerek göreve başladık. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Türkiyenin her kesimini kucaklayan vizyonu ne yazık ki bir takım CHP ilçe örgütleri içerisinde yer alan kişiler tarafından tam manasıyla idrak edilememiştir. CHP ye katılıp seçildiğimiz günden beri bir çok sorun ve ötekileştirme ile ne yazık ki karşı karşıya kaldık" ifadelerine yer verdi.

"PARTİ ÜYELİĞİMDEN İSTİFA ETTİM"

Açıklamasının devamında son dönemlerde çirkin saldırılara maruz kaldığını ifade eden Miniç, "Fakat Sn. İmamoğlu'na vermiş olduğunuz sözden dolayı bir çok meseleyi görmezden geldik. Çok sevdiğimiz Beykozumuza gece gündüz demeden hizmet ettik. Ancak son günlerde kamuoyunun malumu yaşadığımız, şahsımı ve ailemi hedef alan çirkin saldırılara artık tahammül etmemizin mümkünatı kalmamıştır. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunması sebebiyle, kendisiyle süreçleri değerlendirme ve istişare etme imkanımızda ne yazık ki olmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu özgürlüğüne kavuşana kadar, CHP'nin kurumsal kimliğine zarar vermemek adına parti üyeliğimden istifa ettiğimi beyan ederim" dedi.