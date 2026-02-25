Özel, "Sözünüzün arkasında durun" dedi, Erdoğan ve Bahçeli'ye seslendi - Son Dakika
Özel, "Sözünüzün arkasında durun" dedi, Erdoğan ve Bahçeli'ye seslendi

Özel, "Sözünüzün arkasında durun" dedi, Erdoğan ve Bahçeli\'ye seslendi
25.02.2026 22:35
Özel, "Sözünüzün arkasında durun" dedi, Erdoğan ve Bahçeli\'ye seslendi
Partisinin İstanbul'un Bakırköy ilçesinde düzenlediği mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "9 Mart'ta herkesi sözünün arkasında durmaya davet ediyoruz" diye seslenerek, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında görülecek duruşmaların TRT'den canlı yayınlanması çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlediği miting serisinin 92'ncisinde konuştu.

"İBB DAVASI TRT'DEN CANLI YAYINLANSIN" ÇAĞRISI

Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap eden Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında görülecek duruşmaların TRT'den canlı yayınlanması çağrısında bulundu.

Özel'in açıklamalarından konuya ilişin bölüm şu şekilde:

"CANLI YAYINI YAPIN, MİLLET İDDİAYI DA DUYSUN, CEVABINI DA DUYSUN"

"Memleketin derdini konuşamıyorlar, emeğin hakkını veremiyorlar, emeklinin sorunlarını çözemiyorlar. 19 Mart darbesi büyük bir hayal kırıklığı ve umutsuzluk dalgası yaratması beklenirken, sizi bizi mücadeleden düşürmesi beklenirken, bizler tarafından artık hepimize düşen sorumluluğun farkında olarak büyük bir umuda dönüştü. Yılmadan, asla gevşemeden, geri adım atmadan, azalmadan mücadeleye devam etme zamanı. Bundan önce aylarca yalanlarla boğuştuk, dimdik ayakta durduk. İddianame bekledik. Bugün yargılamaların başlayacağı 9 Mart'ı hep beraber bekliyoruz. 9 Mart'ta herkesi sözünün arkasında durmaya davet ediyoruz. Sayın Bahçeli, çağrım üzerine, 'TRT'den canlı yayın yapılsın' demişti. Sayın Erdoğan da, 'Devlet Bey isabet buyurmuş, biz de destekleriz' demişti. İçi bomboş çıkan, arkasında kimsenin duramadığı iddianameden bir şeyler çıkacak sanıyorlardı. Ama biz ne olduğunu, ne olacağını biliyorduk. İddianame çıktı, arkasında duran yok. Canlı yayından bahseden yok. Kanun teklifini veriyoruz, oy veren yok. Gizli kapaklı işlerle iftiralarla yayınlandığı kadar bilinsin, karşısındaki cevaplar duyulmasın istiyorlar. Hem Devlet Bey'e hem Tayyip Bey'e sesleniyorum. Eğer savcınıza güveniyorsanız, iddialara güveniyorsanız, zorla iftiracı yapılanlara güveniyor, inanıyorsanız biz buradayız. Canlı yayını yapın, millet iddiayı da duysun, cevabını da duysun. Eğer onlara güvenmiyor, bunlar duyulmasın diyorsanız, daha fazla zulmü bırakın, arkadaşlarımızı bırakın, tutuksuz yargılama başlasın, millet neyin ne olduğunu görsün."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • trgyky1978 trgyky1978:
    hırsızı televizyona çıkartıp show yaptıracaklar 6 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.