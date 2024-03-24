Özgür Özel: 31 Mart, geneldeki iktidarın yerelden dengelenme sürecidir - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: 31 Mart, geneldeki iktidarın yerelden dengelenme sürecidir

Özgür Özel: 31 Mart, geneldeki iktidarın yerelden dengelenme sürecidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin konuşmasında yerel seçimin önemini vurgulayarak, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay ve Çiğli Belediye Başkanı adayı Onur Emrah Yıldız'a destek istedi. Özel, CHP'li belediyelerin İstanbul ve Ankara'da hayata geçirdiği projelerin İzmir'de de yapılacağını belirtti.

24.03.2024 22:13  Güncelleme: 22:14
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin "31 Mart, geneldeki iktidarın yerelden dengelenme sürecidir." dedi.

Çiğli ilçesindeki parktaki halk buluşmasında konuşan Özel, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay ve Çiğli Belediye Başkanı adayı Onur Emrah Yıldız'a destek istedi.

Çiğli Belediyesi'nde çalışanların bazı sorunları bulunduğunu kaydeden Özel, "Ufak tefek gecikmeler oluyordu. O konuları da görüştük. Önümüzdeki hafta pazar günü göreve geldikten sonra o iş Onur'a emanet." diye konuştu.

Özel, Çiğli'nin "Harmandalı çöplüğü" sorunu bulunduğunu belirterek, İzmir Büyükşehir ve Çiğli adaylarının seçilmesi halinde bu sorunun Çiğli'nin gündeminden çıkacağını söyledi.

Yerel seçimin önemini anlatan Özel, şöyle konuştu:

"31 Mart, geneldeki iktidarın yerelden dengelenme sürecidir. Biz bu süreçte asla kötü söz söylemiyoruz. Asla kavga etmiyoruz. Bizimle kavga etmek istiyorlar. Eğer bizimle kavga edecekse şunda kavga edeceğiz onunla, kimlik, mezhep siyasetinde değil, onun istediği konularda değil ama emeklinin hakkı için onunla kavga edeceğiz. Atanamayan öğretmenler için edeceğiz. Köylüler, balıkçılar, yoksullar için kavga edeceğiz. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız."

Özel, CHP'li belediyelerin İstanbul ve Ankara'da hayata geçirdiği projelerin bu dönem İzmir'de de yapılacağını ifade ederek, Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçimi İzmir'de gençler, kadınlar ve Atatürkçülerle kazanacaklarınıı söyledi.

Bayraklı'da iftar yaptı

Özel, daha sonra partisinin Bayraklı İlçe Başkanlığı tarafından Bayraklı Belediyesi 100.Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı düzenlenen iftara katıldı.

Buradaki konuşmasında İslam coğrafyasının pek çok yerinde üzücü olayların yaşandığını kaydeden Özel, dün Rusya'daki terör saldırısında da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e üzüntülerini belirten bir mesaj yolladığını aktardı.

Özel, Filistin'de akan kanın durması gerektiğini vurgulayarak, CHP olarak eski genel başkanlardan merhum Bülent Ecevit'in durduğu noktada olduklarını, Filistin'e sahip çıkan pozisyonda durduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Özgür Özel: 31 Mart, geneldeki iktidarın yerelden dengelenme sürecidir - Son Dakika

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