Özgür Özel: 31 Mart, geneldeki iktidarın yerelden dengelenme sürecidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin "31 Mart, geneldeki iktidarın yerelden dengelenme sürecidir." dedi.
Çiğli ilçesindeki parktaki halk buluşmasında konuşan Özel, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay ve Çiğli Belediye Başkanı adayı Onur Emrah Yıldız'a destek istedi.
Çiğli Belediyesi'nde çalışanların bazı sorunları bulunduğunu kaydeden Özel, "Ufak tefek gecikmeler oluyordu. O konuları da görüştük. Önümüzdeki hafta pazar günü göreve geldikten sonra o iş Onur'a emanet." diye konuştu.
Özel, Çiğli'nin "Harmandalı çöplüğü" sorunu bulunduğunu belirterek, İzmir Büyükşehir ve Çiğli adaylarının seçilmesi halinde bu sorunun Çiğli'nin gündeminden çıkacağını söyledi.
Yerel seçimin önemini anlatan Özel, şöyle konuştu:
"31 Mart, geneldeki iktidarın yerelden dengelenme sürecidir. Biz bu süreçte asla kötü söz söylemiyoruz. Asla kavga etmiyoruz. Bizimle kavga etmek istiyorlar. Eğer bizimle kavga edecekse şunda kavga edeceğiz onunla, kimlik, mezhep siyasetinde değil, onun istediği konularda değil ama emeklinin hakkı için onunla kavga edeceğiz. Atanamayan öğretmenler için edeceğiz. Köylüler, balıkçılar, yoksullar için kavga edeceğiz. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız."
Özel, CHP'li belediyelerin İstanbul ve Ankara'da hayata geçirdiği projelerin bu dönem İzmir'de de yapılacağını ifade ederek, Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçimi İzmir'de gençler, kadınlar ve Atatürkçülerle kazanacaklarınıı söyledi.
Bayraklı'da iftar yaptı
Özel, daha sonra partisinin Bayraklı İlçe Başkanlığı tarafından Bayraklı Belediyesi 100.Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı düzenlenen iftara katıldı.
Buradaki konuşmasında İslam coğrafyasının pek çok yerinde üzücü olayların yaşandığını kaydeden Özel, dün Rusya'daki terör saldırısında da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e üzüntülerini belirten bir mesaj yolladığını aktardı.
Özel, Filistin'de akan kanın durması gerektiğini vurgulayarak, CHP olarak eski genel başkanlardan merhum Bülent Ecevit'in durduğu noktada olduklarını, Filistin'e sahip çıkan pozisyonda durduklarını sözlerine ekledi.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtanlara yönelik sözlü ve fiziki saldırıyla ilgili bir kişinin tutuklandığını açıkladı. Saldırıya maruz kalan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'e acil şifalar dileyen Tunç, saldırıyla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğini belirtti ve demokrasiye yönelik bu tür saldırıların amacına ulaşamayacağını vurguladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Artvin'de yaptığı konuşmada, İstanbul'u almanın Türkiye'yi almak anlamına gelmediğini belirtti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtan vatandaşlara yönelik yapılan sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. Saldırıya ilişkin adli soruşturma başlatıldı ve 6 şüpheli gözaltına alındı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Bayraklı'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'de yaptığı devlet terörü sonucunda 32 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Maltepe'de AK Parti'nin seçim broşürü dağıtan bir vatandaş, bir grup tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda 72 yaşındaki görevli yaralandı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çiğli ilçesinde vatandaşlarla buluşarak Harmandalı çöplüğü sorununu çözeceklerini söyledi.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar'da düzenlenen 'Tokat Hemşehri İftarı' programında vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, Tokat'a yapılan yatırımları anlatarak, İstanbul'un kaynaklarının çarçur edildiğini söyledi ve İstanbul'a hizmet etmek yerine cezalandırıldığını belirtti. Ayrıca, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin İstanbul'un kaderini belirleyeceğini vurguladı.
Maltepe'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında bir partilinin darbedilmesine ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Sözlü taciz sonrası saldırı gerçekleştiren şüphelilerin CHP İstanbul Maltepe teşkilatına kayıtlı aktif üye oldukları belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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