Özgür Özel: Adalet İçin Yürüyüş - Son Dakika
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Özgür Özel: Adalet İçin Yürüyüş

Özgür Özel: Adalet İçin Yürüyüş
06.06.2026 16:34
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, adalet ve Türkiye'nin geleceği için sandığa davet etti.

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, "Partimizdeki yürüyüş adalet içindir, partide sandığı getirmek içindir ama esas yürüyüş, Türkiye'de sandığı getirmek ve Türkiye'yi kurtarmak içindir." dedi.

Özel, yarın belediye başkanlığı seçimi yapılacak Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde partililerle bir araya geldi.

Mustafapaşa Belediyesi önündeki programda konuşan Özel, kendisinin partide doğup büyüdüğünü, CHP'nin evladı olduğunu söyledi.

Son dört seçimin mazbatalı genel başkanı olduğunu savunan Özel, "Son üç seçimde geçerli oyların tamamını almışım. Partinin seçilmiş genel başkanıyım ve size sormaya geldim. Beni seviyor musunuz, partinizi seviyor musunuz? Beni seven yarın sandığa gidecek, CHP'ye oy verecek. Burada haksızlık ve hukuksuzluk yapanları, sizi üzenleri sevindirecek bir iş yapmayacağız. Biz yarın sandık başına koşup Mustafapaşa'ya hizmet edecek, onun beklentilerini karşılayacak bir belediye başkanı seçeceğiz." diye konuştu.

Özel, partisinin Mustafapaşa Belediye Başkan adayı Ömer Boz'a destek isteyerek, seçilmesi halinde belde için hazırlanan projelerin hayata geçirilmesinde kendisine destek vereceklerini dile getirdi.

Boz'a ellerinden gelen katkıyı yapmaya kararlı olduklarını belirten Özel, şunları kaydetti:

"Hem turizmde hem tarımda çok önemli işler yapacağını ve bu konuda da kendisinin çok önemli yardımcıları olacağını biliyorum. En önemli destekçiniz, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer olacak. Bunun Mustafapaşa'ya sözünü veriyoruz. Bir omzunda Vahap Seçer'in diğer omzundan Mansur Yavaş'ın eli olacak."

Özel, "Partimizdeki yürüyüş adalet içindir, partide sandığı getirmek içindir ama esas yürüyüş, Türkiye'de sandığı getirmek ve Türkiye'yi kurtarmak içindir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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