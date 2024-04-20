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Özgür Özel, Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Milletvekilleri, İl başkanları ve parti yöneticileriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Özel ve beraberindeki heyet Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine ulaştı. Özel ve heyet mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Özgür Özel Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzaladı.

Özel ve beraberindeki heyet, Anıtkabir avlusunda bulunan 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret etti.