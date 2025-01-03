Özgür Özel, Ardahan ve Posof\'ta Halkla Buluştu

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan Belediyesi önünde yaptığı konuşmanın ardından kara yoluyla 90 kilometre uzaklıktaki Posof ilçesine gitti. Belediye Başkanı Erdem Demirci tarafından karşılanan Özel, burada toplanan kalabalığa kısa bir konuşma yaptı. Hükümetin asgari ücret ve emeklilere yaptığı zammı değerlendiren ve CHP olarak terörün bitmesinden yana olduklarını ifade eden Özel, "Bu ülkede kimsenin gözünün yaşının akmasını istemeyiz. İki şeyin rengi olmaz. Bir ananın gözünün yaşı, bir de işçinin alın terinin. Bu ikisi de paha biçilmez. Bunlar konusunda en hassas parti de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bizim dört gençten üçü valizleri kafada toplamış. Diyor ki, 'Ben ilk fırsatta yurt dışına gideceğim', işte o zaman perişanız. Çünkü Türkiye'de bir konsere gidecek, konserler iptal. Bir tweet atıyor, kapıda polis. Gençler özgürlük istiyor, özgürlük yok, baskı var. Ülkeyi yönetenlerin yüzleri kararmış, niyetleri bozmuş ilk fırsatta kendinden olmayanı terörist ilan ediyor" dedi.

Buradaki konuşmasının ardından belediyeyi ziyaret eden Özel, daha sonra beraberindeki heyetle, kara yoluyla 150 kilometre uzaklıktaki Göle ilçesine hareket etti. Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak tarafından karşılanan Özel, burada da yine halka hitap edip, Kars'ın Boğatepe köyüne gitti.

Haber - Kamera: Deniz BAŞLI/ ARDAHAN,