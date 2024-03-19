Özgür Özel: Artvin Belediye Başkan adayı Bilgehan Erdem\'in omuzlarında İmamoğlu ve Yavaş var

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin Belediye Başkan adayları Bilgehan Erdem'in sol omuzunda Ekrem İmamoğlu'nun elinin sağ omuzunda ise Mansur Yavaş'ın elinin olacağını belirterek "'Kardeşim hoca önemli işler yapacak. Sağında Mansur Yavaş, solunda Ekrem İmamoğlu sen neredesin?' Ben de tam arkasındayım" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart öncesi Doğu Karadeniz'deki ilk yerel seçim mitingini bugün Artvin'de yaptı. Valilik önünde bulunan 15 Temmuz Milli İrade Meydanında gerçekleştirdiği mitinge az sayıda CHP'li parti bayrağıyla katıldı. Seçim otobüsünden konuşma yapan Özel, Artvin merkez ve ilçe belediye başkanları için alanda bulunanlardan oy istedi.
"Eski partilime kötü söz söylemem ama parti aday yapınca çok iyi de yapmayınca kötü"
Özel, konuşmasının devamında önceki dönem Millet İttifakı belediye başkanı olan ve 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP'den aday gösterilmeyen Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in İYİ Parti'den Belediye Başkan adayı olması konusuna değindi. Özel " 'Biz bir adayın yeniden aday olup olmamasına memnuniyet anketleriyle bakacağız' dedik. Bir anket gördük beğenmedik, inanmadık bir daha baktık. Buraya ekipler yolladık. Sorduk soruşturduk dediler biraz yorgunluk var halkta biraz kırgınlık var. Yeni bir enerji yeni bir nefese ihtiyaç var. Ricada bulunduk dedik ki tercihi siz yapın. Eski dosttan düşman olmaz. Eski partilime kötü söz söylemem ama parti aday yapınca çok iyi de yapmayınca kötü. Bu partiden birisi gider, o gidişin peşinden partiden hatrı sayılır yada bir miktar, yada birazcık bile gidiş olunca dersin yanlış yaptık. Ama görüyorum ki giden gidiyor ama Cumhuriyet Halk Partililer partisinin arkasından kaya gibi duruyorsunuz" diye konuştu.
"Sağ omuzunda Mansur, sol omzunda İmamoğlu, arkasında ben"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşması sırasında Artvin Belediye Başkanı adayı Bilgehan Erdem'i yanına alarak "Hocanın Artvin için yapacağı çok işi var. Artvin'in eğitimde, öğretimde, çocuklar için, gençler için nasıl bir proje geliştirirse, bakın hocanın iki omuzu var. Sağ omuzunda bundan sonra Mansur Yavaş'ın eli olacak; size söz veriyorum. Sol omuzunda Ekrem İmamoğlu'nun eli olacak; size söz veriyorum. 'Kardeşim hoca önemli işler yapacak. Sağında Mansur Yavaş, solunda Ekrem İmamoğlu sen neredesin?' Ben de tam arkasındayım" ifadelerini kullandı.
Genel Başkan konuşmasının ardından il ve ilçe başkanlarıyla seçim otobüsünden selfi çekerek Rize'nin Pazar ilçesindeki programı nedeniyle ilden ayrıldı. - ARTVİN
Son Dakika › Politika › Özgür Özel: Artvin Belediye Başkan adayı Bilgehan Erdem'in omuzlarında İmamoğlu ve Yavaş var - Son Dakika
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