Özgür Özel Berlin\'de Temaslarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Kongresi için bulunduğu Berlin'de çeşitli temaslarda bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Berlin'deki temasları kapsamında Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile görüştü.

Özel ayrıca SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile bir araya geldi ve SPD'nin kongre resepsiyonuna katıldı.