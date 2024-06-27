"Vatandaşlar da yavaş yavaş istemeye başladı" diyen Özel erken seçim için tarih verdi - Son Dakika
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Politika

"Vatandaşlar da yavaş yavaş istemeye başladı" diyen Özel erken seçim için tarih verdi

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31 Mart seçimlerinin ardından gündemden düşmeyen erken seçim iddialarıyla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Ben seçim sonuçlarını araçsallaştırarak seçim istemeyeceğimi söyledim. Bu seçim istemiyorum demek değil. En çok ben istiyorum. Vatandaş da anketler gösteriyor ki, yavaş yavaş seçim istemeye başladı. Erdoğan 5 yıllığına seçildi ama bence seçildikten 2.5 yıl sonra, bugünden 1.5 yıl sonra erken seçim olur" dedi.

27.06.2024 10:50  Güncelleme: 11:32
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ben erken seçimden kaçmam, bunun için koşarım" diyerek "bugünden bir buçuk yıl sonra" erken seçim olabileceğini söyledi.

"VATANDAŞLAR YAVAŞ YAVAŞ SEÇİM İSTEMEYE BAŞLADI"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erken seçimle ilgili soruyu yanıtlayan Özel "Türkiye ilk seçimde Erdoğan yönetiminden kurtulacak. İlk seçim dediğim 2028 değil. Ben 31 Mart seçim sonuçlarını araçsallaştırarak seçim istemeyeceğimi söyledim. Bu seçim istemiyorum demek değil. En çok ben istiyorum. Vatandaş da anketler gösteriyor ki, yavaş yavaş seçim istemeye başladı. Erdoğan 5 yıllığına seçildi ama bence seçildikten 2.5 yıl sonra, bugünden 1.5 yıl sonra erken seçim olur. Ben erken seçimden kaçmam, bunun için koşarım" ifadelerini kullandı.

"BENİM DERDİM MHP VE AK PARTİ'NİN SEÇMENLERİYLE NORMALLEŞMEK"

Özel, "Ben iktidarı normalleştirme peşinde değilim. Ben MHP olmasa da AK Parti olmasa da normalleşirim. Benim derdim onların seçmenleriyle normalleşmek" diyerek AKP'nin CHP'yi "kavgacı bir parti" olarak gösteren politikasına karşı mücadele ettiklerini söyledi.

"ESAD İLE BİREBİR GÖRÜŞMEYİ SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Özel, iktidara geldiklerine Avrupa Birliği üyelik şartlarını iki yılda sağlayabileceklerini söyleyerek, CHP'nin sığınmacı politikasına ilişkin şunları kaydetti; "Biz Türkiye'de sığınmacıların kalmasını, de facto durumun kalıcılaşmasını istiyor değiliz. Bu yüzden de önümüzdeki günlerde çok aktif hamleler yapmayı, Suriye sorunun çözümü konusunda inisiyatif almayı, gerekirse Esad'la birebir görüşmeyi ve Türkiye ile Suriye arasındaki iletişim kanallarının yeniden tesisini ve Suriyelilerin ülkelerine güvenle dönmelerini sağlamak için çalışacağız. Esad'la görüşmeye gitmek ve Esad'la görüşmek dahil bütün alternatifleri değerlendiriyoruz. Birkaç ay içinde çok aktif bir tutum alacağız. Sığınmacı sorunu çözülmek zorunda ama bunu nefretle ve nefret diliyle yapmak ne Türkiye'ye ne de partimize yakışır."

"Vatandaşlar da yavaş yavaş istemeye başladı" diyen Özel erken seçim için tarih verdi
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Avrupa Birliği, Özgür Özel, Türkiye, Suriye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Vatandaşlar da yavaş yavaş istemeye başladı' diyen Özel erken seçim için tarih verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Ender Kervancıoğlu: AKP algıyla yalanla 4 yılı tamamlayamaz. Mızrak çuvala sığmıyor. Ülke yangın yeri. Halk perişan. Tek yol erken seçim. 46 34 Yanıtla
    yavuz d: ulke yangin yeri mi:)2000 den once olen hastasini bile senet imzalayarak hastaneden cikaran,99 deprem yardim paralariyla memur maaslarini odeyen,enkazdan yakinlarini cikarmak icin paralariyla kepce tutan,ogretmenlerin ek is olarak limon satan,her ay 20-30 sehit veren ulke batmadiysa suan hayatta batmaz 16 11 yusuf ÇAKMAK: erken seçim olursa Tayyip yine kazanır gitmesini istiyosanız gününde olsun bidaha seçilme hakkı olmaz 7 18
  • Ferhat Baran: Bizim umudum varsa bu adam sayesindedir 37 42 Yanıtla
  • Emin Erol: en kısa sürede erken seçim olmalı hiç vakit kaybetmeden ampul patladı zaten ampulü bitirmek gerek 28 35 Yanıtla
  • Ayhan Yıkıcı: ülkeyi bu engameden chp mi kurtaracak.. olacakları yazayım seçildiler diyelim tasarruf adında memur ve emkli hariç tüm ödenekleri iptal edecekler.. 5 yıl bi çivi bile çakmayıp belediyelerdeki taktiği uygulayıp ülke 10 yılda bile kurtarılamaz diyecek ve hiçbir yatırım yapmayacaklar.. eskiden olduğu gibi astarı yüzünden pahalı deyip savunmadaki yatırımları durdurup bize abd ucuza verecek deyip kendi savunma sanayimizi bitirecekler. özerk yönetimi getirmeye zemin hazırlayacaklar.. 28 14 Yanıtla
    Ayhan Yıkıcı: müneccim olmaya gerek yok olduğum kazandıkları yerlerdeki borç listesini asıp yapılan yatırımdan söz etmemeleri ve heryerde aynı dilde konuşmalarından belli. böyle devam etmez bir şekilde bi çıkış yolu olacak ama bu chp olmayacak. şunuda belirteyim chp iyi olduğu için değil akp işi tozuttuğu için halk oy verdi. deniz yılan olayı ama genel seçimde kurtuluşu chp den beklemezler bunuda unutma yaz bi kenara 14 10 Esat Sönmez: Nerden biliyon müneccim ile bi yakınlığın mı var sen böyle dedin diye öyle mi olacak? Bu şekilde devam mı etsin ya da nereye kadar devam edecek? Aldığın havaya da vergi vermeye başlayınca mı aklın başına gelecek? 12 11
  • Emre Acar: Hayatta ençok korktuğum insan tipi ben istemiyorum o istiyor diyen adamlar 21 14 Yanıtla
  • YoH null: Yani bence bi değişiklik lazım bu şekilde biyere varamadık yapcak bişi yok 20 13 Yanıtla
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