"Vatandaşlar da yavaş yavaş istemeye başladı" diyen Özel erken seçim için tarih verdi

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ben erken seçimden kaçmam, bunun için koşarım" diyerek "bugünden bir buçuk yıl sonra" erken seçim olabileceğini söyledi.

"VATANDAŞLAR YAVAŞ YAVAŞ SEÇİM İSTEMEYE BAŞLADI"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erken seçimle ilgili soruyu yanıtlayan Özel "Türkiye ilk seçimde Erdoğan yönetiminden kurtulacak. İlk seçim dediğim 2028 değil. Ben 31 Mart seçim sonuçlarını araçsallaştırarak seçim istemeyeceğimi söyledim. Bu seçim istemiyorum demek değil. En çok ben istiyorum. Vatandaş da anketler gösteriyor ki, yavaş yavaş seçim istemeye başladı. Erdoğan 5 yıllığına seçildi ama bence seçildikten 2.5 yıl sonra, bugünden 1.5 yıl sonra erken seçim olur. Ben erken seçimden kaçmam, bunun için koşarım" ifadelerini kullandı.

"BENİM DERDİM MHP VE AK PARTİ'NİN SEÇMENLERİYLE NORMALLEŞMEK"

Özel, "Ben iktidarı normalleştirme peşinde değilim. Ben MHP olmasa da AK Parti olmasa da normalleşirim. Benim derdim onların seçmenleriyle normalleşmek" diyerek AKP'nin CHP'yi "kavgacı bir parti" olarak gösteren politikasına karşı mücadele ettiklerini söyledi.

"ESAD İLE BİREBİR GÖRÜŞMEYİ SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Özel, iktidara geldiklerine Avrupa Birliği üyelik şartlarını iki yılda sağlayabileceklerini söyleyerek, CHP'nin sığınmacı politikasına ilişkin şunları kaydetti; "Biz Türkiye'de sığınmacıların kalmasını, de facto durumun kalıcılaşmasını istiyor değiliz. Bu yüzden de önümüzdeki günlerde çok aktif hamleler yapmayı, Suriye sorunun çözümü konusunda inisiyatif almayı, gerekirse Esad'la birebir görüşmeyi ve Türkiye ile Suriye arasındaki iletişim kanallarının yeniden tesisini ve Suriyelilerin ülkelerine güvenle dönmelerini sağlamak için çalışacağız. Esad'la görüşmeye gitmek ve Esad'la görüşmek dahil bütün alternatifleri değerlendiriyoruz. Birkaç ay içinde çok aktif bir tutum alacağız. Sığınmacı sorunu çözülmek zorunda ama bunu nefretle ve nefret diliyle yapmak ne Türkiye'ye ne de partimize yakışır."