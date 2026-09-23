Özgür Özel, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ile görüştü. Parti açıklamasına göre Özel, Yıldırım ve heyetle Yeni Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi; Özel'e Yeni Parti Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de eşlik etti.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ile görüştü.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Yıldırım ve beraberindeki heyetle Yeni Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Özel'e Yeni Parti Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de eşlik etti.
Kaynak: AA
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