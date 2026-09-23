Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ile görüştü.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Yıldırım ve beraberindeki heyetle Yeni Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Özel'e Yeni Parti Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de eşlik etti.