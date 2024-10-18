Özgür Özel: CHP İktidar Olma Sözü Veriyor - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: CHP İktidar Olma Sözü Veriyor

Özgür Özel: CHP İktidar Olma Sözü Veriyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde başarı elde ettiklerini belirterek, önümüzdeki genel seçimlerde iktidar olma sözü verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'deki sorunlara çözüm sunduğunu vurguladı.

18.10.2024 23:01  Güncelleme: 23:05
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye'de yerel seçimlerde partimiz birinci parti oldu. Şimdi önümüzdeki yıllarda bir genel seçim olacak. Bizler başarımızı bu seçimde de sürdürüp iktidar olmak istiyoruz. Türkiye'deki tüm sorunların var bir çaresi, o da Cumhuriyet Halk Partisi diyerek, iktidar olma sözü veriyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu yıl 14.'sü düzenlenen Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nin açılışı için Antalya'nın Gazipaşa ilçesine geldi. CHP parti binasında partililerle bir araya gelen Özel, "Yerel seçimlerden 13 gün önce 18 Mart tarihinde Gazipaşa'ya genel başkan olarak geldim. Seçimden Gazipaşa'da parti demokrasimizin en önemli unsurlarından olan önseçim talebi vardı. Mevcut başkanımız ve o dönemde de belediye başkanıydı ve önseçimi kazanarak adayımız oldu. Anketler Gazipaşa'da seçimi kazanacağımızı gösteriyordu. 31 Mart'ta Gazipaşa'yı yeniden kazandık. Antalya'yı bir kez daha kazandık. Yine Antalya'da 16 ilçeyi CHP belediyesi ile tanıştırdık. Türkiye'de yerel seçimlerde partimiz birinci parti oldu. Şimdi önümüzdeki yıllarda bir genel seçim olacak. Bizler başarımızı bu seçimde de sürdürüp iktidar olmak istiyoruz. Örgütlerimizin gayretli çalışması ile bunu başaracağız. Türkiye'deki tüm sorunların var bir çaresi; o da Cumhuriyet Halk Partisi diyerek, iktidar olma sözü veriyoruz" dedi.

Konuşmasının ardından Özel ve partililer, parti binasındaki programın ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel: CHP İktidar Olma Sözü Veriyor - Son Dakika

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