Özgür Özel'den 12 Eylül mesajı, Yeni Parti darbelere karşı olduğunu duyurdu
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılı dolayısıyla sosyal medyadan mesaj yayımladı. Özel mesajında, "12 Eylül 1980, tarihimizde kara bir lekedir. Yeni Parti bütün darbelere karşıdır." ifadelerini kullandı.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "12 Eylül 1980, tarihimizde kara bir lekedir. Yeni Parti bütün darbelere karşıdır." ifadelerini kullandı.
Özel, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılına ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:
"12 Eylül 1980, tarihimizde kara bir lekedir. Yeni Parti bütün darbelere karşıdır. Adı, yöntemi, tarihi ne olursa olsun milletin iradesine uzanan her el kirlidir. Sandığın üstündeki her vesayeti sonuna kadar reddediyoruz."
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Özgür Özel'den 12 Eylül mesajı, Yeni Parti darbelere karşı olduğunu duyurdu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?