Özgür Özel, merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu: Nezaket ziyareti değil, önemli gündemlerim olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin bir 'nezaket ziyareti' olmadığını belirtti. Özel, toplantının gündemini oluşturmak için parti içi kurullarla tüm temasları tamamlaması gerektiğini ifade ederek, "Sayın Erdoğan da konuşacağımız konular var diye ifadede bulunmuş. Benim de önemli gündemlerim olacak." dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yeni grup başkanvekili seçiminin ardından kapalı grup toplantısında milletvekillerine hitap etti. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme takvimine ilişkin bilgi verdi.
Özgür Özel, "Randevu isteyeceğiz tabii bugün grubumuzla bir toplantı yaptık yarın uzun bir MYK'mız daha var. Öğleden sonra parti meclisi toplanacak. PM'yi iki ayda ben 13 kez topladım bundan sonra da sık toplanmaya devam edecek. Cumartesi günü il başkanlarımız belediye başkanlarımız ayrı ayrı ve birlikte cumartesi pazar günü çok özel bir çalışma toplantısında bir araya gelecekler.
Yılmaz Büyükerşen başkanlığındaki heyetin beş daimi üyesi ilk toplantıya katılacak ve seçim sonuçlarını değerlendirip bundan sonrasıyla ilgili yol haritası belirliyoruz. Parti grubumuzla da bir uzun toplantı yapma niyetindeyim. Ondan sonra sayın cumhurbaşkanı ile yapacağım toplantının gündemini kendi adıma oluşturup cumhurbaşkanından randevu talep edeceğiz." dedi.
Özel, "Bu görüşme bir nezaket ziyareti değil, biz nezaket görüşmesini bayramda telefonda yaptık. Bu siyaset Türkiye'nin gelecek dönemiyle ilgili olarak, Türkiye ekonomisinin yüzde 80'ine nüfusun yüzde 65'ine hizmet veren belediyelerin ve son girilen seçimin birinci partisinin genel başkanının son seçimlerin ikinci partisi ama bir önceki seçimlerde cumhurbaşkanlığı görevine seçilmiş olan ve bir partinin genel başkanı olan Sayın Erdoğan'la yapacağı bir görüşmedir." sözleriyledetaylı bir görüşmenin olacağının sinyalini verdi.
CHP lideri Özel, "Nezaket görüşmesi olsa hızla yaparız ama Sayın Erdoğan da konuşacağımız konular var diye ifadede bulunmuş. Benim de önemli gündemlerim olacak. Bu konuda parti grubumdan görüş alıyorum. Bunu olgunlaştırdıktan sonra öyle kısa bir görüşme için değil belki gündemleri de önceden müzakere ettiğimiz uzun ve yapıcı olmasını ümit ettiğim, sonuçlar alacağımızı düşündüğüm, bundan sonra Türkiye açısından anlamlı olabilecek bir sürece gireceğiz. O yüzden o görüşme için önce parti içi kurullarla tüm temasları tamamlamam gerekiyor. Hatta önceki dönem genel başkanlarımızın her birisinin de son aşamada fikirlerini alarak gideceğim. Çok gecikmez ama önümüzdeki hafta ondan sonraki hafta Sayın Erdoğan'ın da takvimine göre özel kalemler hallederler." ifadeleriyle Erdoğan ile buluşma için tahmini tarih verdi.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel, merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu: Nezaket ziyareti değil, önemli gündemlerim olacak - Son Dakika
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