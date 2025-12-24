CHP lideri Özgür Özel\'den Fenerbahçe\'ye telefon

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili Murat Salar ile telefonda görüştü.

SÜREÇ HAKKINDA BİLGİ ALDI

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kulüp Başkanı Sadettin Saran'a ilişkin süreç hakkında Salar'dan bilgi aldı.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Özel, daha önce ifadeye çağrıldığında yurt dışından gelen Saran'ın jandarma baskınıyla kulüp binasında gözaltına alınmasını "provokatif ve düşmanca" bulduğunu bildirdi. Konuyu yakından takip ettiklerini belirten Özel, Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.