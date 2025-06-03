30 Haziran'a ertelenen CHP'nin kurultay davasında "iptal" çıkması durumunda aralarında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu bazı isimlerin partiye kayyum olarak atanacağı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Söz konusu iddiaya ilişkin partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldukça sert ifadeler kullandı.
Özel "Atatürk'ün partisini ne kayyuma bırakırız, ne yargı oyunlarıyla teslim ederiz, hodri meydan! Atatürk'ün partisine seçim olmadan gelecek adamın 2 milyon üyemiz alnını karışlar, nokta!
Dosta düşmana söylüyoruz ki, teslim olmayız, biz kazanacağız! Cumhurbaşkanı Erdoğan gidecek, Cumhuriyet Halk Partisi kalacak. Hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan..."
Son Dakika › Politika › CHP lideri Özel'den kayyum resti: 2 milyon üyemiz alnını karışlar - Son Dakika
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