Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na Taziye Ziyareti - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na Taziye Ziyareti

Özgür Özel\'den Kılıçdaroğlu\'na Taziye Ziyareti
25.07.2025 16:30
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na ikiz kardeşi için taziyede bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ikiz kardeşini kaybeden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki genel başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Özgür Özel, ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na taziyede bulundu.

Kaynak: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na Taziye Ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na Taziye Ziyareti - Son Dakika
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