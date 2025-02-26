Özgür Özel'den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: 'Nefesime yazık etmeyeceğim' - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: 'Nefesime yazık etmeyeceğim'

Özgür Özel\'den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: \'Nefesime yazık etmeyeceğim\'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kurultayı'nın iptali için dava açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile ilgili soruya ''Sizin nefesinize yazık oldu ama ben nefesime yazık etmeyeceğim'' diyerek yanıt verdi.

26.02.2025 18:27
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lütfü Savaş ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruya "Sizin nefesinize yazık oldu ama ben nefesime yazık etmeyeceğim" diyerek yanıt verdi.

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP Kurultayı'nın iptal edilmesi için açtığı dava sonrası CHP yönetimiyle arasında yaşanan gerilim devam ediyor.

"NEFESİME YAZIK ETMEYECEĞİM"

Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir gazetecinin Lütfü Savaş ile ilgili kendisine yönelttiği bir soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Gazetecinin sorusu sormasının ardından konuşan Özel, "Sizin nefesinize yazık oldu ama ben nefesime yazık etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023'te Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 38. Olağan Kurultayı hakkında inceleme başlatmasının ardından CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da CHP Kurultayı'nın iptal edilmesi için dava açmıştı.

Savaş'ın hamlesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay iptali için dava açan Lütfü Savaş'a tepki göstererek; "Lütfü Bey yöneltilen bütün öfkeye rağmen kendisini adaylaştırdığımız süreçte herhalde Kurultay'a itiraz edecek zamanı bulamadı ve bunu bir buçuk yıl sonra yapmaya çalıştı" demişti.

Lütfü Savaş, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: 'Nefesime yazık etmeyeceğim' - Son Dakika

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