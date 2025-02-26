Özgür Özel\'den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: \'Nefesime yazık etmeyeceğim\'

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lütfü Savaş ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruya "Sizin nefesinize yazık oldu ama ben nefesime yazık etmeyeceğim" diyerek yanıt verdi.

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP Kurultayı'nın iptal edilmesi için açtığı dava sonrası CHP yönetimiyle arasında yaşanan gerilim devam ediyor.

"NEFESİME YAZIK ETMEYECEĞİM"

Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir gazetecinin Lütfü Savaş ile ilgili kendisine yönelttiği bir soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Gazetecinin sorusu sormasının ardından konuşan Özel, "Sizin nefesinize yazık oldu ama ben nefesime yazık etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.