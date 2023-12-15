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Özgür Özel'den şehit Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen için taziye mesajı - Son Dakika
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Özgür Özel'den şehit Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bitlis'te meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen'e Allah'tan rahmet diledi.

Özgür Özel\'den şehit Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen için taziye mesajı
15.12.2023 - 12:09,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bitlis'te meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen'e Allah'tan rahmet diledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bitlis'te görevi sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuşumuz Mustafa Fatih Yetişen'e Allahtan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Özgür Özel'den şehit Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen için taziye mesajı - Son Dakika
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