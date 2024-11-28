Özgür Özel'den Selçuk Belediyesi'ne Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Özgür Özel'den Selçuk Belediyesi'ne Destek

Özgür Özel\'den Selçuk Belediyesi\'ne Destek

Özgür Özel, Selçuk'taki otopark gelirlerinin belediye için önemine dikkat çekerek tepki gösterdi.

28.11.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryemana Evi'nde bulunan otoparkın işletmesinin Selçuk Belediyesi'nden alınmak istendiğini belirterek, "Bu otoparktan gelen gelir, 600 çalışanı olan Selçuk Belediyesinin gelirlerinin yüzde 60'ı." dedi.

Özel, İzmir programı kapsamında otopark işletmesinin belediyeden alınmasına tepki amacıyla Meryemana Evi'ne giden yol üzerinde toplanan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve belediye çalışanlarını ziyaret etti.

Jandarma ekipleriyle selamlaşan Özel, Kaymakam Oğuz Alp Çağlar ile bir süre görüştü.

Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'li belediyelerin çocuğu, kadını önceleyen ve yoksullukla mücadele eden çalışmalarla vatandaşların gönlüne dokunduğunu belirtti.

Meryemana Evi'ndeki otoparkın protokolünün uzatılmadığını hatırlatan Özel, şöyle konuştu:

"İnsanlar Selçuk'un öz değeri, Selçuk'u Selçuk yapan Efes ve Meryemana Evi'ne geliyor. Buradaki otoparka el koydular, bu otopark 54 yıldır işletildiği için önemli de gelir getiriyor. Bu otoparktan gelen gelir, 600 çalışanı olan Selçuk Belediyesinin gelirlerinin yüzde 60'ı. Esas yapması gereken işleri yapmak yerine CHP'nin parasına çöküyor ki Selçuk Belediyesi hizmet yapamasın, maaş ödeyemesin. Bugün emekçilerin 'Meryemana Evi'ne dokunma, ekmeğimle oynama' dediği budur."

Özel, "yıllarca seçim kaybettikleri için yenilmenin adabını bildiklerini, kazandıklarında onurlarıyla ve kimseyi rencide etmeden işlerine baktıklarını" ifade etti.

Seçimleri kazanmalarının ardından şımarıklık ve kibir içinde olmadıklarını söyleyen Özel, şunları kaydetti:

"Ama siz kaybetmeyi bilmiyorsunuz, kaybetmeyi bilmeyen bir daha kazanamaz. Kaybedince de millete saygılı olacaksın, engel olmayacaksın ve el koymayacaksın. Burada yapılan iş, kanunsuz, hukuksuz bir el atmadır. ya biz burayı işletiyoruz ve para kazanıyoruz. Kazanılan bu parayla Selçuk'a hizmet ediyoruz. 600 işçi oradan aldıkları parayla Selçuk'a hizmet ediyor, hayırlı işlere harcıyoruz. Kursaktan ekmek geçiyor."

Özel'e ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA

Selçuk Belediyesi, Yerel Haberler, Özgür Özel, Belediye, Politika, Ekonomi, Selçuk, izmir, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den Selçuk Belediyesi'ne Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
13:59 Oğlunu boğarak öldüren baba beraat etti İşte kararın gerekçesi Oğlunu boğarak öldüren baba beraat etti! İşte kararın gerekçesi
13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:12 İstanbul’da iki ilçeye giriş paralı olacak İstanbul'da iki ilçeye giriş paralı olacak
23:18 Türkiye’nin yanı başında şiddetli çatışma Muhalifler adım adım ilerliyor Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor
23:17 İstanbul’da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti
23:12 Yanarak can veren kadının oğlundan kan donduran ifade: Annem yanarken o gülüyordu Yanarak can veren kadının oğlundan kan donduran ifade: Annem yanarken o gülüyordu
23:00 Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı
22:53 LG, telefon pazarından çekildi LG, telefon pazarından çekildi
22:47 ABD’den İsrail’e saldırı silahı için dev bütçe ABD'den İsrail'e saldırı silahı için dev bütçe
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 18:10:42. #1.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel'den Selçuk Belediyesi'ne Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.