Özgür Özel\'den Süleyman Soylu\'ya sert sözler: İBB\'de 550 terörist var dediler, ispat edemediler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik "3 yıl önce İBB'de 550 terörist var demişlerdi, soruşturma açıldı, birini bile ispat edemediler. Soylu'ya bu soruldu, siyaset olsun diye söyledim dedi" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, partisinin İstanbul Şişli'de düzenlenen mitinginde açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren Özel, eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu'ya yönelik sert ifadeler kullandı.

ESKİ SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Soylu'nun İBB için sarf ettiği sözleri hatırlatan Özel, "3 yıl önce İBB'de 550 terörist var demişlerdi, soruşturma açıldı, birini bile ispat edemediler. Bunun üzerine davalar açılır. 550 değil 1 terörist bile açılmadı" dedi.

Özel ayrıca "Soylu'ya bu soruldu, siyaset olsun diye söyledim dedi" ifadelerini kullandı.