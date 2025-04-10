Özgür Özel'den Süleyman Soylu'ya sert sözler: İBB'de 550 terörist var dediler, ispat edemediler - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den Süleyman Soylu'ya sert sözler: İBB'de 550 terörist var dediler, ispat edemediler

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şişli'de düzenlenen mitingde eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sert ifadeler kullandı. Özel, ''3 yıl önce İBB'de 550 terörist var demişlerdi, soruşturma açıldı, birini bile ispat edemediler. Soylu'ya bu soruldu, siyaset olsun diye söyledim dedi'' ifadelerini kullandı.

10.04.2025 00:06
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik "3 yıl önce İBB'de 550 terörist var demişlerdi, soruşturma açıldı, birini bile ispat edemediler. Soylu'ya bu soruldu, siyaset olsun diye söyledim dedi" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, partisinin İstanbul Şişli'de düzenlenen mitinginde açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren Özel, eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu'ya yönelik sert ifadeler kullandı.

ESKİ SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Soylu'nun İBB için sarf ettiği sözleri hatırlatan Özel, "3 yıl önce İBB'de 550 terörist var demişlerdi, soruşturma açıldı, birini bile ispat edemediler. Bunun üzerine davalar açılır. 550 değil 1 terörist bile açılmadı" dedi.

Özel ayrıca "Soylu'ya bu soruldu, siyaset olsun diye söyledim dedi" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel\'den Süleyman Soylu\'ya sert sözler: İBB\'de 550 terörist var dediler, ispat edemediler
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Son Dakika Politika Özgür Özel'den Süleyman Soylu'ya sert sözler: İBB'de 550 terörist var dediler, ispat edemediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Johny Guitar:
    bu özel’in suyu ısındı iyice 17 3 Yanıtla
  • Merhaba:
    Sanki sağa sola çemkirerek bir şey yaptığını zanneden kukla. 13 3 Yanıtla
  • Kadir Palut:
    özgür efendi, İstanbul dahil büyükşehir belediyeleri HDP ile ortak girip kazandınız ya. adamlar bedava mı birleşti?? tv'de bayraklar, kollar bir arada aldınız. CHP seçmeni yıllardır at gözlüğü taktığı için ömür boyu görmezler. yazık.. 5 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Gündemi değiştirecek zırto kendince 3 0 Yanıtla
  • yaşar Arslan:
    soylu mu ne, aynaya baksa orada 1 hırsızı görür galiba 1 2 Yanıtla
  • Kemal:
    içeri attirmiyorsunuz, tutuklatmiyorsunuz! 0 0 Yanıtla
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