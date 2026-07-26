Özgür Özel'den Voleybol Takımına Tebrik
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı şampiyonluktan dolayı kutladı.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, FIVB Milletler Ligi şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Partiden yapılan açıklamaya göre Özel, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı arayarak, elde edilen başarının 86 milyonu gururlandırdığını belirterek, milli sporcuları kutladı.
Kaynak: AA
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