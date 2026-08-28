Özgür Özel'den Yeni Parti Vurgusu

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Yeni Parti geride kimseyi bırakmayanların, yol arkadaşlarını satmayanların, dün ak dediğine bugün kara çalmayanların, yolda bulduklarına yola çıktıklarını değişmeyenlerin partisidir." dedi.

Programı kapsamında Kocaeli'ye gelen Özel, Çayırova'daki bir otelde sanayici ve iş insanlarıyla basına kapalı toplantıya katıldı.

Daha sonra Karamürsel ilçesine geçen Özel, esnafı ziyaret etti ve vatandaşlarla selamlaştı.

Ardından Özel, Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde kadınlarla bir araya geldi.

İkram edilen yiyeceklerden tadan Özel, çocuklarla ve katılımcılarla sohbet etti.

Mahalledeki bir aile sağlığı merkezi ile eczaneyi ziyaret eden Özel, personelle görüştü.

"Yeni Parti, Atatürkçülerin, cumhuriyetçilerin Yeni Partisi'dir"

Derince Belediyesi iştiraklerinden Çenesuyu AŞ'nin idari bina ve ilave yatırımlarının açılış törenine katılan Özel, Belediye Başkanı Sertif Gökçe'nin ilçeye önemli hizmetler kazandırdığını söyledi.

Yatırımla Çenesuyu kapasitesinin yüzde 70 artırıldığını ifade eden Özel, buradan kazanılan paranın Derince'de hizmete dönüşeceğini kaydetti.

Özel, Çenesuyu fabrikasının açılmasında emeği olan dönemin Belediye Başkanı Halit Altuntaş'a teşekkür etti ve açılışına katılan merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'a da Allah'tan rahmet diledi.

Yeni Parti olarak yola çıktıklarını dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Yeni Parti eskiyi inkar eden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine mesafesi olanın değil, tamamıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhuriyetin kurucu değerlerine sahip çıkan, Atatürkçülerin, cumhuriyetçilerin Yeni Partisi'dir. Yeni Parti geçen hafta Karadeniz'deydi. Yeni Parti Karadeniz'in de Yeni Partisi'dir. Yeni Parti, doğunun, güneydoğunun, İç Anadolu'nun, Akdeniz'in, Ege'nin, Trakya'nın, Marmara'nın, Kocaeli'nin, Derince'nin Yeni Partisi'dir. Yeni Parti geride kimseyi bırakmayanların, yol arkadaşlarını satmayanların, dün ak dediğine bugün kara çalmayanların, yolda bulduklarına yola çıktıklarını değişmeyenlerin partisidir."

Özel, ilçe ve il başkanı seçim süreçlerine ilişkin düzenlemeler hakkında da bilgi verdi.

Belediye Başkanı Gökçe de yapılan yatırımlar ve ilçede sürdürülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmaların ardından Özel, Gökçe ve protokol üyeleri, yatırımların açılış kurdelesini kesti.

"Yeni Parti, pozitif siyaset yapan bir parti"

Programın ardından İzmit ilçesine geçen Özel, İstiklal Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet etti.

Sabri Yalım Parkı'nda vatandaşlara hitap eden Özel, Kocaeli'nin sanayi kenti olduğunu belirterek, kentin ödediği vergiye göre az yatırım aldığını savundu.

Yeni Parti'nin, önüne bakan, iktidar hedefiyle yürüyen ve pozitif siyaset yapan bir parti olduğunu dile getiren Özel, "Buradan açıkça söylüyorum, mücadeleden geri durmayız. Kimseyi yalnız bırakmayız. Böyle kaba kuvvetin karşısında susmayız. Bir santim eğilmez. Bir kelime eksik konuşmayız, bir adım geri adım atmayız çünkü biliriz ki biz bir kelime eksik konuşursak bu milleti susturacaklar. Biz bir adım geri atarsak bu ülkeyi 100 yıl geriye götürecekler. Biz bir santim eğilirsek bu millete diz çöktürecekler. Buna asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.