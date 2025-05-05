Özgür Özel'e Saldırganın İfadesi Ortaya Çıktı

CHP Genel Başkanı Özel'e saldıran şahsın ifadesi ortaya çıktı

İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e yumrukla saldıran şahsın ifadesi ortaya çıktı. Saldırganın ifadesinde, "Özgür Özel'in daha önceden Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına, savcılarına, askerlerine, polislerine tehditvari konuşmaları olduğundan o an bir duygusal yapı içerisinde de olduğumdan bir anda kendimi kaybederek, Özel'in yüzüne bir tokat vurdum" dediği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin çıkışında yumrukla saldıran şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde sabah saatlerinde kaldığı apart otelde kahvaltı yaptıktan sonra hem vakit geçirmek hem de iş aramak için Taksim'e gittiğini belirten şüpheli, Taksim Meydanı civarında kalabalık bir insan topluluğu gördüğünü ve Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinin oraya getirileceğini öğrendikten sonra kültür merkezine gittiğini söyledi. Saldırgan Tengioğlu, Özel'e yaptığı saldırıya ilişkin ifadesinde, "Orada duygusal bir durum vardı, insanlar acılı ve kederliydiler. Barış ortamı vardı, ben de bundan dolayı duygusal olarak kalma gereği hissettim. Saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum. Alana doğru yürüdüğümde Atatürk Kültür Merkezi içerisinden kalabalık bir grubun bana doğru geldiğini gördüm. Kalabalık grubun önünde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i gördüm. Özgür Özel'in daha önceden Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına, savcılarına, askerlerine, polislerine tehditvari konuşmaları olduğundan o an bir duygusal yapı içerisinde de olduğumdan bir anda kendimi kaybederek, Özel'in yüzüne bir tokat vurdum. Özgür Özel'e tokat vurmamdaki sebep içinde olduğum üzüntü hali ve Özgür Özel'in sürekli tehdit dili kullanması, ülkemizi yabancı ülkelere şikayet etmesinden kaynaklanan tepkisel bir eylemdir. Bu sırada orada bulunan görevliler tarafından bana müdahale edildi ve yakalandım" dedi.

Saldırıyı daha önceden planlamadığını savunan şüpheli Tengioğlu, "Ben bu eylemi planlamadım. Anlık gelişen bir olaydır. Ben Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinin orada olduğunu öğrendiğim için Atatürk Kültür Merkezi önüne gittim. Özgür Özel'in orada olduğundan herhangi bir haberim yoktu. Tamamıyla ani refleksle gelişen bir olaydır. Son olarak üstüne basarak söylüyorum ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza 'Sana dünyayı dar ederim' demesinden rahatsız olmuştum, gençleri birbirine düşürmesinden rahatsız olmuştum. Savcılarımızı, polislerimizi tehdit etmesinden rahatsız olduğum için kendisini bir anda görünce bu eylemi gerçekleştirdim. Olayı anlık duygusal bir durum içerisinde olmam sebebiyle gerçekleştirdim. Planlı bir eylem değildir. Ani gelişen bir olaydır. Ben vatanını, milletimi seven bir insanım. Bu aşamada söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" ifadelerini kullandı.