Özgür Özel'e Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 28 Şubat 2026 tarihinde Burdur'da partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmanın bir bölümünde yargı mensuplarını hedef aldığı iddiasıyla sarf ettiği sözler nedeniyle 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.