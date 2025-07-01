Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasının 100. Gününde Konuştu - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasının 100. Gününde Konuştu

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu\'nun Tutuklanmasının 100. Gününde Konuştu
01.07.2025 18:58  Güncelleme: 19:00
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının 100. günü dolayısıyla düzenlenen programda, adalet ve demokrasi vurgusu yaptı. Ayrıca, Leman dergisindeki karikatürle ilgili eleştirilerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu şüphelilerin tutuklanmasının 100. günü nedeniyle düzenlenen programa katıldı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu şüphelilerin tutuklanmasının 100. günü nedeniyle program düzenlendi. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "100 Karası" temalı program, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Özel, "Meclis grup toplantımızın olduğu gün ve saatte burada sizlerle birlikte, akşam da her şeyin başladığı yerde, her şeyin başladığı saatte, 20.30'da hep birlikte Saraçhane'deyiz. Bir büyük adaletsizliğin karşısında, bir demokrasi utancının tam ortasında, mücadelemizle dimdik durmak için; hatırlamak, hatırlatmak için, unutmamak, unutturmamak için, bir kez daha kenetlenmek için buradayız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, umutla ve dirençle selamlıyorum" dedi.

"Resmedilen peygamber değil, Gazze'de ölen bir çocuk"

CHP Genel Başkanı Özel, Leman dergisinde yer alan ve kamuoyunda tartışma oluşturan karikatürle yaptığı açıklamada, "Leman dergisi Hz. Peygamber'in karikatürünü çizmiş. İlk tepkim, 'Yanlış olmuş. Olur mu karikatür, Peygamber'in resmi mi olur?'; ikinci tepkim, 'Yahu yapmamışlardır. Bu doğru değildir. Leman öyle bir dergi değil' demek olmuştur. Aldım ve karikatüre baktım. Kolayı şu, karikatüre bakmadan, buzlanmış yerlere bakarak, 'Efendim Peygamber Efendimize bunu diyenleri ben de kınıyorum' demek işin kolayıdır. Yapabilirim, yapabiliriz. Birilerinin peşine takılabiliriz. Özgür Özel olarak baktığımı ve gördüğümü söylüyorum. Buradan vicdan sahibi muhafazakarlara, muhafazakar cemaatin, muhafazakar camianın kanaat önderlerine, yazarına, çizerine, hatta karikatüristlerine sesleniyorum. Dönün bir bakın. Ben baktığımda Gazze'de bombardıman altında hayatını kaybetmiş kanatlar takılmış bir melek görüyorum. Başında haresiyle, kanadıyla. Bir başka öldürülmüş, bir başka bombanın öldürdüğü bir melekle karşılaşıyor. Gökyüzünde tanışıyorlar. Diyor ki 'Selamünaleyküm, ben Muhammed.' Bunu Hz. Muhammed'i resmetmişler olarak söylüyorlar. Hz. Muhammed Peygamber katındadır, melek falan değildir. Orada Muhammed Gazze'de öldürülmüş, ismini Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hz. Muhammed'den alan bir çocuktur. Gökyüzünde karşılaştığı bir başka peygamberden adını alan bir başka çocuk, bir başka Gazzelidir. Doğduğunda bebek, öldüğünde kaç yaşında olursa olsun peygamberlerin adını alanlar burada ölüyor diye resmedilmiş ve bu şekilde açıklanmış bir karikatürdür" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasının 100. Gününde Konuştu - Son Dakika

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