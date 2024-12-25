Özgür Özel Esnafla Buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Yenişehir Pazaryerinde esnafla bir araya geldi.
Özgür Özel, Sıhhiye Yenişehir Pazaryerinde esnaf ziyareti yaptı. Tezgahları dolaşan Özel, esnafın sorunlarını dinledi, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Özel, vatandaşları 28 Aralık Cumartesi günü Ankara'da düzenlenecek 'asgari ücret mitingi'ne davet etti. - ANKARA
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