Özgür Özel: Fındık Fiyatları Kabul Edilemez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Toprağın ve emeğin maliyeti 200 liraya dayandı. Fındığı geçen senenin maliyetinin altından alıyorlar. Trabzon'dan bütün Karadeniz için sesleniyoruz; 250 liranın altındaki bir taban fiyat ölümdür, zülümdür. Kabul etmiyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katıldı. Atatürk Alanı'nda düzenlenen mitingde partililere seslenen Özel, Altan Öymen'i kaybettiklerini kaydederek, "İçimiz yanıyor, rahmetle ve minnetle anıyoruz" dedi.

Fındık ve çay üreticilerinin dertli olduğunu söyleyen Özel, "Fındığı yerli üretici üretiyor, parayı yabancı şirket kazanıyor. 11 yıldır fındıkta gelir desteğini artırmadılar. 2014'te de 170 liraydı, 2025'te de 170 lira. Bu sene kahverengi kokarca bahçeleri vurdu. Don olayı fındığı ve çayı vurdu. Külleme rekolteyi düşürdü. Toprağın ve emeğin maliyeti 200 liraya dayandı. Fındığı geçen senenin maliyetinin altından alıyorlar. Trabzon'dan bütün Karadeniz için sesleniyoruz; 250 liranın altındaki bir taban fiyat ölümdür, zülümdür. Kabul etmiyoruz. İki kere verdik reddettiler, çay kanunu yok. Çay kanunu olmadığı için taban fiyat yok" şeklinde konuştu.

2002 yılında en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alırken, şu anda 2,5 çeyrek altın aldığını söyleyen Özel, "2002 yılında en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu, şu anda 2,5 çeyrek altın alıyor. Asgari ücret, Tayyip Bey geldiğinde 7 çeyrek altın alıyordu, şimdi 3 çeyrek alıyor. En düşük memur maaşı 14,5 çeyrek altın alıyordu, şimdi 6,5 çeyrek altın alıyor. Herkesin bildiği bir şey var. Her hesap şaşar, altın hesabı şaşmaz. Aklına çok güvendiğim, çok inandığım bir siyaset büyüğüm 'Millet 2K'ya bakar' dedi. Bunlar kıyma ve kira. Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde 1 kilo kıyma 4,5 liraydı, şimdi 860 lira. Kıyma 200 kat, kira 160 kat artmış. Son 10 yılda 13,5 kat artarak 25 bin liraya gelmiş" diye konuştu.

"CHP gelecek, gençler için yasaksız, vizesiz Türkiye olacak"

"Polise de, jandarmaya da, bekçiye de, sahil güvenliğe de hakkını istiyoruz" diyen Özel, "CHP gelecek gençler için yasaksız, vizesiz Türkiye olacak. Seçim akşamı polis ve gençler el ele halay çekecek" ifadelerini kullandı.

LGS'de bu sene soruların çalındığı ve bir imam hatip ortaokulunda 36 öğrencinin 500 tam puan aldığı iddialarına ilişkin Özel, "İyi puan alan tüm evlatlarımızı tebrik ediyoruz. Başaramayanlara diyoruz ki, moral bozmak yol, mücadeleye devam. Siz başaracaksınız, Türkiye kazanacak. Tüm gençleri çok seviyoruz. LGS deyince bütün gençlerin içi yanıyor. Geleceğine karar verecek sınavlara giriyorlar. Onlar sınavdayken sorular WhatsApp gruplarında dolanıyor. Sınavdan 719 birinci çıkmış. Birinci çıkan, tüm soruları yapan zan altında kalıyor. İmam hatip lisesi bu milletin evlatlarını okutuyor. İmam hatip düşmanlığı yapacağım diye kimse kul hakkına girmesin. Hepsi bizim evladımız" şeklinde konuştu. - TRABZON