Özgür Özel: Hacer Foggo\'ya paylaşımı nedeniyle itiraz edildi

CHP'de İzmir ilçe adaylarının duyurulmasıyla ismi listede yer almayan Hacer Foggo "Siz beni sığdıramadınız CHP'ye" ifadeleriyle tepki göstermişti. Parti lideri Özgür Özel, konuyla ilgili "MYK'ya sunduğum listede Hacer Foggo vardı. Ancak büyük bir itiraz yükseldi." açıklamasında bulundu.
CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörlüğü ve Genel Başkan danışmanlığı gibi görevleri bir dönem üstlenen Hacer Foggo, CHP Konak Belediye Başkan Aday Adayı olmuş, Karaburun'dan aday gösterilmesi beklenirken İzmir ilçeleri için açıklanan listede yer almamıştı.
Duruma tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösteren Foggo, CHP lideri Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Aylin Nazlıaka'yı etiketleyerek partisinin kararına sitem etti.
Foggo, söz konusu paylaşımında "Siz beni sığdıramadınız @herkesicinCHP 'ye oysa ben sığınılacak bir liman değil, talana, yoksulluğa karşı mücadele edecek kamusal bir alan için aday oldum. Şimdi yine ülkenin her yanındaki o girilemeyen evler, o sokaklar beni bekler @eczozgurozel @veliagbaba @AylinNazliaka" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Foggo'nun aday gösterilmemesiyle ilgili Halk TV'de İsmail Küçükkaya'ya konuşarak "MYK'ya sunduğum listede Hacer Foggo vardı. Ancak büyük bir itiraz yükseldi. 14 Mayıs seçimi bitince ertesi gün sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf gösterildi. İtiraz edildi." dedi.
Gelişme üzerine sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım daha yapan Hacer Foggo CHP Genel Merkezi'nden aranarak Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi için İstanbul'a geçmesinin istendiğini belirtti. Foggo, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Benim adaylığıma PM'de itiraz edip İzmir'den ayrılış fotoğrafımı gerekçe gösterenlere bir çift sözüm var, ben İzmir'de iken CHP Genel Merkezi'nden aradılar ve İstanbul'a geçmemi, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi için İstanbul'da çalışmamı istediler." diyerek videolu bir paylaşım yaptı.
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CHP'de İzmir ilçe adaylarının duyurulmasıyla ismi listede yer almayan Hacer Foggo, tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi. CHP lideri Özgür Özel ise konuyla ilgili açıklama yaparak büyük bir itiraz olduğunu belirtti.
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Son Dakika › Politika › Özgür Özel: Hacer Foggo'ya paylaşımı nedeniyle itiraz edildi - Son Dakika
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