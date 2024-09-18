Özgür Özel, HRW Direktörü ile Görüştü

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Avrupa ve Orta Asya Birimi Direktörü Hugh Williamson ile bir araya geldi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre Özel, Williamson ile parti genel merkezindeki makamında görüştü.

Görüşmede Özgür Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ile Diyarbakır Milletvekilli Sezgin Tanrıkulu ve İstanbul Milletvekili Türkan Elçi eşlik etti.