Özgür Özel: İki Ayrı CHP Görüntüsü Var

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Maalesef şu anda iki tane CHP görüntüsü var: bir tarafta butlan kararıyla bizlerin polis zoruyla dışarı atıldığı baba ocağımız ve orada oturanlar, bir tarafta burada Gazi'nin diğer büyük eserinin çatısı altında partisine ve ülkesine sahip çıkmaya çalışanlar." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bugün görevlerinin, bu yüce çatının altına öfke ve tepki seslerini değil, bir büyük kumpasa karşı direniş, mücadele ve umut seslerini taşımak olduğunu söyledi.

Milletin ağırlaşarak devam eden çok yönlü bir krizin içinde olduğunu savunan Özel, ekonomi politikaları üzerinden iktidarı eleştirdi.

Özgür Özel, enflasyon sorununun tırmandığını öne sürerek, "Bunun sebebi liyakatli, akılcı, doğru yönetim yerine hem liyakatsiz kadrolar hem de iktidarı kaybetmemek için ardı arkası gelmeyen siyasi operasyonlar, devletin 30 yıl önce verdiği bir diplomayı birisine rakip olmasın diye iptal eden devletin, devletin bütün kağıtlarına yarattığı güvensizlik." sözlerini sarf etti.

Risk primine, borçlanmaya ve faiz oranlarına işaret eden Özel, "'Türkiye'de halk kazandı, hukuk kazandı, adalet kazandı, Türkiye'nin önü açık, Türkiye'de artık millet kazandı' denmeden bu kriz bitmeyecektir." ifadesini kullandı.

Özel, CHP'lilerin bir değişime inandığını ve bunu gerçekleştirdiğini belirterek, kazananıyla kaybedeniyle seçimde boynunda yeni bir şeref madalyası olduğunu dile getirdi.

Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı ülkeyi kuran Gazi'nin yanında duran Garp Cephesi Komutanı olan bu ülkenin ikinci Cumhurbaşkanı İnönü'nün 14 Mayıs 1950 günü, seçimleri Demokrat Parti'ye kaybettiğinde 'Herhalde bunlara vermeyeceksin paşam' diyenlere karşı yaverine not yazıp Demokrat Parti'ye yollayan ve 'Paşa devir teslime hazırdır, sizi tebrik etmektedir' diyen İsmet Paşa'nın madalyası var, demokrasi madalyası. O gün Demokrat Parti Türkiye Cumhuriyeti'nde yarışla iktidara gelen, iktidarı seçimle değiştiren ilk parti unvanını ve madalyasını alırken, seçimi kaybettiğinde sonuçlarına saygı gösteren ve demokrasinin gerçekten geldiğini tescilleyen madalya da İsmet Paşa'nındı. Bizim kurultayımızda da ilk kez Türkiye'de bir siyasi partinin genel başkanı ikili yarışla değişti. Bendeki madalya ne kadar büyükse o gün o seçimde genel başkanlık görevini bırakanın da, o görevi bırakabilseydi, bırakmayı bilseydi, madalyası daha büyük olacaktı."

"Onlar o kapıya dayanarak bu partiye en büyük utancı yaşattılar"

İstinafın, CHP kurultay kararının ardından partisinin Genel Merkezi'nde yaşananlara değinen Özel, "Hani diyorlar ya 'İçeride bilmem kimler vardı, kapıyı kapattı'. Açıkça söylüyorum, bütün kayıtlar ortada. Gençlik kollarının karşısına onlarla gelince, biz o kapıyı kapattırmasaydık bu gençlik kollarının evlatlarının karşısına o olmadık tipler gelince bu partide hiçbirimizin kabul edemeyeceği şeyler olacaktı. Ama biz o kapıyı kapatarak evlatlarımızı koruduk. Onlar o kapıya dayanarak bu partiye en büyük utancı yaşattılar." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, meseleyi hızla çözmek için emek, gayret ve cesaret göstereceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Maalesef şu anda iki tane CHP görüntüsü var: bir tarafta butlan kararıyla bizlerin polis zoruyla dışarı atıldığı baba ocağımız ve orada oturanlar, bir tarafta burada Gazi'nin diğer büyük eserinin çatısı altında partisine ve ülkesine sahip çıkmaya çalışanlar. Bugün burada oturanların meziyetleri, kaybetse de demokrasiye sahip çıkmak, kazanınca millete ayırmadan hizmet etmek, haklının yanında haksızın karşısında durmak, mağdurdan yana olmak, her zaman ezilenin yanında durmak, karıncanın kardeşi olmak ve kazanmak için sadece ve sadece kendine güvenmek. Günü geldiğinde kazanma umuduyla iktidara yürümek varken, diğer tarafta bugünkü iktidarla yürümeyi tercih eden ve bir haksız, hukuksuz mahkeme kararıyla bu partinin baba ocağında bulunanlar var. Burada onları tanımıyorsunuz."

(Sürecek)