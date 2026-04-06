Özgür Özel: İktidar Değişince Her Şey Değişecek

06.04.2026 22:19
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın özgürlüğüne vurgu yaparak iktidar değişiminin önemini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu ülkede iktidar değişecek, ondan sonra her şey değişecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen Çağdaş Gazeteciler Derneği 'Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül Töreni'ne katıldı. Ödül törenine ayrıca, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, milletvekilleri, basın mensupları ve davetliler katıldı. Törende 'Yılın Haber Ödülü' Mine Şenocaklı'ya verildi. Özel, burada yaptığı konuşmada, 17 gazetecinin tutuklu olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Yargı, basın özgürlüğü üzerinde de bir siyasi sopaya dönüşmüş durumda. 'Dezenformasyonla mücadele' düzenlemesi çıkarken gazetecilik meslek örgütleri, basın emek örgütleri itiraz ettiler. Bizler itiraz ettik, bütün muhalefet partileri buna itiraz ettiler. Oradaki itirazları; 'Bunun haber ile habercilikle ilgisi yok.' Cumhur İttifakı'nın sözcüleri tutanak altında söyledi bunları; 'Hiçbir gazeteci buradan sorgulanmayacak ve yargılanmayacak' dediler. 3,5 yılda 70 gazeteci hakkında bu yasaya dayandırarak soruşturma açtılar. 15'ini gözaltına aldılar. Dört gazeteci tamamen bu ithamla tutuklu bulunuyor. Bir özeleştiri yapmak veya o gün tutanak altında verdikleri teminatların gereğini yapıp, yasayla ilgili hızla bir düzenleme yapmak ya da yasayı tamamen ortadan kaldırmak gibi bir erdemi göstermek yerine sessizce takip ediyorlar ve yasanın yarattığı olanakla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yargı kolları, Adalet ve Kalkınma Partisi aleyhinde rahatsızlık yaratan tüm gazetecileri susturmaya çalışıyor" diye konuştu.

'BİR ŞEY DEĞİŞECEK, HER ŞEY DEĞİŞECEK'

Özel konuşmasının sonunda, "Gazetecilerin öldürülmediği, gazetecilerin hapsedilmediği, gazetecilerin acı çekmediği ve maalesef emeklerinin bu kadar yoğun sömürülmediği bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Bugün sabah Tuncer Başkan'la karşılıklı partilerimizin hemen en iyimser birer figürü olarak birbirimizle sohbet ettik ve gülüştük. Burada bir arkadaşımız 'Söylüyor, söylüyoruz ama bir şey değişmiyor' demişti. Ümit ediyoruz ki bir şey değişecek ve her şey değişecek. Bu ülkede iktidar değişecek, ondan sonra her şey değişecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Advertisement
