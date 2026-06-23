Özgür Özel: İktidara Kavuşacağız - Son Dakika
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Özgür Özel: İktidara Kavuşacağız

23.06.2026 16:51
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin iktidara geleceğini vurguladı, emekçilere destek sözü verdi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız, açacağız ve bu partiyi hep birlikte iktidar yapacağız. Bunun için yürüyoruz, partide büyük bir mücadele veriyoruz. Sonuna kadar direneceğiz. ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız ama eninde sonunda iktidara kavuşacağız." dedi.

Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, istinafın CHP 38. Olağan Kurultayı'na yönelik kararını eleştirerek, buna karşı mücadelelerini sürdürdüklerini söyledi.

Emeklinin ve emekçinin geçim sıkıntısı çektiğini savunan Özel, iktidara gelmeleri durumunda emekliye ve emekçiye "geçim garantisi" için önce "seçim garantisi"ni getireceklerini söyledi.

Geleceğin kurtulmasının sandığın kurulmasına bağlı olduğunu iddia eden Özel, bu noktada siyasi partilerin emeğinin, seçmenin, oyunun, gayretinin kendileri için çok değerli olduğunu ifade etti. Özel, "Yüzde 30'larda olan iki partiden birini adaysızlaştırıp, kurumsuzlaştırıp, lidersizleştirip seçimi seçeneksiz hale getirmeye çalışıyorlar. O yüzden tüm muhalefet partilerinin bu meseleye bir demokrasi meselesi olarak bakması, bu mücadeleyi CHP'yi savunmak değil demokrasiyi, sandığı, dolayısıyla milleti savunmak olarak bakmalarını ve ortaya koyacakları net tavırları çok önemsiyoruz. Gösterilen dayanışmalara minnet duyuyoruz. Daha fazlası için, 'ya hep beraber ya hiçbirimiz, kurtuluş yok tek başına' diyoruz." diye konuştu.

Atama bekleyen öğretmenlerin durumuna değinen Özel, "Ecevit zamanında atama bekleyen 68 bin öğretmen vardı. Rahmetli Ecevit'e 'atamayacaksan ne okuttun be adam' diyordu. Şimdi atanmayan 1 milyon 43 bin öğretmen var. Atamayacaksan ne okuttun be adam. Ecevit'e söylenenler laf, şimdi kendisinin karşısında." görüşünü paylaştı.

Bazı öğretmen sendikalarının Ankara'da düzenledikleri eylemi hatırlatan Özel, öğretmenlerin eylemlerine engel olunmaya çalışılarak, onlara kötü muamelede bulunulduğunu savundu.

Özel, "Buradan bütün milletimize sesleniyorum. Teker teker her birimizi eziyorlar. Bugün bu öğretmenlerin mücadelesine sahip çıkmazsak yarın senin evladının bir başka mücadelesinde yalnız kalınacak. Bir başkası bir başka yerde yalnız bırakılacak. En sonunda hep onlar kazanacak, hep millet ezilecek. Bu oyunu tersine çevirecek bir tane güç var, o da milletin kendisidir. Öğretmenlerinize sahip çıkın." dedi.

Bugüne kadar 33 CHP'li belediye başkanına operasyon yapıldığını söyleyen Özel, bunlardan 3'ünün "savunulacak bir tarafı olmadığı" değerlendirmesiyle partiden atıldığını aktardı.

Özel, 24 belediye başkanının ise tutuklu bulunduğunu belirterek, bunun üzerinden Adalet Bakanı Akın Gürlek'i eleştirdi.

Hukukun sopaya çevrilerek muhaliflerin ve itiraz edenlerin tehdit edildiğini öne süren Özel, büyük zorluklar içerisinde olduklarını söyledi.

Özel, "CHP'lilerin seçtikleri değil, AKP'nin talimatıyla bir yargıcın atadıkları partidedir. Bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız, açacağız ve bu partiyi hep birlikte iktidar yapacağız. Bunun için yürüyoruz, partide büyük bir mücadele veriyoruz. Sonuna kadar direneceğiz. ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız ama eninde sonunda iktidara kavuşacağız."

(Bitti)

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: İktidara Kavuşacağız - Son Dakika

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