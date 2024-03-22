CHP Genel Merkez binasında gazetecileri konuk eden CHP lideri Özgür Özel ile gazeteci Deniz Zeyrek arasında canlı yayında tartışma çıktı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'ye konuk oldu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel ile gazeteci Deniz Zeyrek arasında gergin anlar yaşandı. Muhalefetin çözüm bulmak yerine şikayet ettiğini ifade eden Zeyrek, Özgür Özel'i sinirlendirdi.
Özel'in "Şimdi bakın en kolayı burada, yani mikroba hastalık yaptığından dolayı sual sormayıp, antibiyotiğe etkililiğini soruyorsunuz." sözlerine Zeyrek ise, "O zaman ben CHP Genel Başkanı olayım." yanıtını verdi.
CHP lideri Özel, Zeyrek'e "Muhalefete saldırmanın konforundan biraz daha adilane bakmak lazım bu işlere. En kolay yol muhalefete saldırmak." diyerek tepki gösterdi.
Deniz Zeyrek ise, "Ben şikayet edebilirim vatandaş olarak ama vatandaş siyasetten çözüm bekliyor. Siyaset şikayet etmez, çözüm bulur." dedi.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel ile gazeteci Deniz Zeyrek canlı yayında tartıştı: O zaman ben CHP Genel Başkanı olayım - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, para sayma görüntülerine ilişkin konuştu, "O kişinin o gün Ekrem Bey’in danışmanı değil, o gün ilin saymanı, il yöneticisi olduğu ortaya çıkıyor. Orasının AKP’li bir avukatın ofisi olduğu çıkıyor. Biz o AKP’li avukat hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Biz bu soruşturmanın en hızlı şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Tayyip Bey de bu soruşturma seçime kadar bitmesin istiyor” dedi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, CHP adayının televizyonlara çıkamadığını söyleyerek, "Niye çıkamadıklarını biliyor musunuz? Bu soruyu (para sayma görüntüsü) sormamak kaydıyla televizyona çıkmak istiyorlar.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beyaz TV'deki Gündem Özel programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dilovası Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünya zorluklarına rağmen güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini belirtti. Yılmaz, deprem yaralarını sarmak için büyük bir yükün altına girdiklerini ve 2025'te daha iyi bir noktaya geleceklerini söyledi. Ayrıca, enflasyonla mücadelede kararlılıkla ilerlediklerini ve 2026'da tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşacaklarını vurguladı.
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreynli yetkililerle Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Gazze'de kalıcı ve acil ateşkes sağlanması, sivillerin korunması ve yeterli yardım girişinin olması gerektiği vurgulanan görüşmede, 2. Abdullah ile Al Nahyan, Filistin meselesinin iki devletli formül temelinde siyasi bir çözüme kavuşturulmasının önemine dikkati çekti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yapamayacağınız şeyi söylemeyeceksiniz.
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