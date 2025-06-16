Özgür Özel\'in sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu\'nun avukatından yalanlama

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Özgür Özel'in yaptığı "Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'na 'Ben video çektim ve kurultayın tertemiz olduğunu kimsenin lekeleyemeyeceğini söyledim' demiş" açıklamayı yalanladı.

CHP'de kurultay gerilimi devam ediyor. Kurultay'a şaibe karıştığı iddiasıyla başlayan soruşturmanın davasına günler kala yeni bir polemik başladı.

ÖZGÜR ÖZEL SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Polemik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sarf ettiği sözlerle başladı. Özel eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na yaptığı ziyarete "Ben video çektim ve kurultayın tertemiz olduğunu kimsenin lekeleyemeyeceğini söyledim" dediğini öne sürdü.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN YALANLAMA

Özel'in sözlerine Kılıçdaroğlu cephesinden yalanlama geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, gazeteci Barış Yarkadaş'a yaptığı açıklamada "Sayın Özgür Özel'in, Sayın Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından, kamuoyunu yönlendirme amacı taşıyan, gerçekle bağdaşmayan ve Sayın Kılıçdaroğlu'na atfedilen bir konuşmayı dile getirmesi, ne etik açıdan ne de siyasi sorumluluk bakımından kabul edilebilir bir tutum değildir" dedi.

"KURULTAYIN ŞAİBELİ OLUP OLMADIĞINI BİLMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Çelik ayrıca "Kurultayın temiz ya da şaibeli olup olmadığını bugün için kesin olarak bilmemiz mümkün değildir. Ancak açık olan bir şey vardır: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreçle hiçbir ilgisi ve dahli yoktur" sözlerini sarf etti.