CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli ziyareti sırasında kentin eski adı Dersim'i kullanmış, Özel'in sözleri milliyetçi ve iktidara yakın çevrelerin tepki konusu olmuştu. Özel'in konuşmasında geçen "Atatürk" vurgusu ise eski HDP Milletvekili Ferhat Encu'nun eleştirisini beraberinde getirdi. Encu, Dersim İsyanı'nı hatırlatarak "Hiç yaşanmamış gibi davranıyorlar." ifadelerini kullandı.
CHP'nin HDP/ DEM Parti ile gizli bir ittifak içerisinde olduğu iddiaları Özel'in liderliğe gelmesiyle yoğunlaşırken eski HDP Milletvekili Ferhat Encu, Özel'in Tunceli ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından tepki göstererek "Sanki Dersim katliamı hiç yaşanmamış gibi davranıyorlar. Sanki saydıkları isimlerin hiç bir sorumluğu yokmuş gibi konuşuyorlar. Bunu da Dersim'de yapıyorlar." dedi.
Özgür Özel, tartışmalara neden olan konuşmasında "Yüreğinde Atatürk sevgisi olan Dersim'imizin güzel insanları." ifadelerini kullanarak "Şuradan ilan ediyoruz ki bizim DEM Partisiyle Tayyip Bey istemiyor diye ilişkimizi koparacak kadar seçmenine saygısız değiliz." demişti.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki - Son Dakika