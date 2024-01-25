Özgür Özel\'in Tunceli konuşmasına eski HDP\'li vekilden tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli ziyareti sırasında kentin eski adı Dersim'i kullanmış, Özel'in sözleri milliyetçi ve iktidara yakın çevrelerin tepki konusu olmuştu. Özel'in konuşmasında geçen "Atatürk" vurgusu ise eski HDP Milletvekili Ferhat Encu'nun eleştirisini beraberinde getirdi. Encu, Dersim İsyanı'nı hatırlatarak "Hiç yaşanmamış gibi davranıyorlar." ifadelerini kullandı.

"SANKİ DERSİM KATLİAMI HİÇ YAŞANMAMIŞ GİBİ..."

CHP'nin HDP/ DEM Parti ile gizli bir ittifak içerisinde olduğu iddiaları Özel'in liderliğe gelmesiyle yoğunlaşırken eski HDP Milletvekili Ferhat Encu, Özel'in Tunceli ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından tepki göstererek "Sanki Dersim katliamı hiç yaşanmamış gibi davranıyorlar. Sanki saydıkları isimlerin hiç bir sorumluğu yokmuş gibi konuşuyorlar. Bunu da Dersim'de yapıyorlar." dedi.

"TAYYİP BEY İSTEMİYOR DİYE DEM'LE İLİŞKİMİZİ KOPARACAK DEĞİLİZ"

Özgür Özel, tartışmalara neden olan konuşmasında "Yüreğinde Atatürk sevgisi olan Dersim'imizin güzel insanları." ifadelerini kullanarak "Şuradan ilan ediyoruz ki bizim DEM Partisiyle Tayyip Bey istemiyor diye ilişkimizi koparacak kadar seçmenine saygısız değiliz." demişti.