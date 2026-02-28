CHP Genel Başkanı Özel: "İran'ın kararını İran halkı verecektir" - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özel: "İran'ın kararını İran halkı verecektir"

CHP Genel Başkanı Özel: "İran\'ın kararını İran halkı verecektir"
28.02.2026 17:19  Güncelleme: 17:20
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur'daki mitingde İran konusundaki diplomasi gerekliliklerini vurguladı ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalar yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'nin İran konusunda çok dikkatli, sivilleri gözeten İran'ın toprak bütünlüğüne dikkat eden, dikkatli bir diplomasi sürecini takip etmesi gerekir. İran'ı kurtarmak ne Trump'a ne eli kanlı Netanyahu'ya düşmüştür. İran'ın kararını İran halkı verecektir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur'da partisinin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı. Özel, yaptığı konuşmada, gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, "Bolu'ya hukukçu arkadaşlarımızı, siyasi arkadaşlarımızı yönlendirdik. 'Neymiş, ne soruyorlarmış?' dedik. Cevap geldi, cevap geldi. Suçlandığı husus şu: Bir vakıf var, vakıf. Bu vakfa para giriyor, para çıkıyor. Çıkan para Bolu'da, Boluluların; Bolu'da ve Türkiye'de okuyan çocuklarına ya da yoksul ailelerin Bolu'ya gelmiş çocuklarına burs veren vakıf. Bu vakfa iş insanları yardım yapmışlar. Biz şu kadarını biliyoruz; bizim arkadaşlarımızın kör kuruşa tenezzül etmediğini, ne yaptıysa şehir için, kent için, fakirin fukaranın kursağından geçecek bir şey için yaptığını biliyoruz, hepsiyle de gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"İran'ın kararını İran halkı verecektir"

İran ve ABD arasında yaşanan olaylara da değinen Özgür Özel, "İran'da bizim destekleyemeyeceğimiz, yaptığı muamelelerle çok eleştirdiğimiz, bilhassa kadın hakları konusunda son derece sorunlu yönetim var. İran'ın kendi geleceğini tayin etmesi demokratik yönetim en büyük temennimiz. Ama şimdi Trump ile Netanyahu, sivillerin hayatını kaybedeceği bir saldıraya giriştiler. Türkiye'nin İran konusunda çok dikkatli, sivilleri gözeten İran'ın toprak bütünlüğüne dikkat eden, dikkatli bir diplomasi sürecini takip etmesi gerekir. İran'ı kurtarmak ne Trump'a ne eli kanlı Netanyahu'ya düşmüştür. İran'ın kararını İran halkı verecektir" diye konuştu.

"Türkiye'nin öncelik belirleme sorunu vardır"

Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm belediyeleri, teker teker yapılan bütün ölçümlerde, çok ufak tefek istisnalar hariç, seçildiklerinden çok daha iyi bir noktadalar. Memnuniyetin en temeline gittiğinizde eskiden yapılan borçların eridiğini görüyorsunuz; aynen Burdur'da olduğu gibi. Bizim İller Bankası paylarımız yüzde 40 kesiliyor ama yeni aldığımız belediyelerde yine de borçlarımız eriyor. Ayrıca CHP seçim kazanmadan önce özellikle küçük ilçelerde ya da nüfusu daha az olan illerde 'CHP gelirse sosyal yardımları keser' yalanının çöktüğünü; en az artan yerde 3 kat arttığını, ortalama sosyal yardımların belediyelerimizde 5 kat arttığını, kreşlerin ve okul çağındaki çocuklara yapılan desteklerin büyük bir karşılık gördüğünü görüyoruz. Bugünkü iktidar maalesef zengini seven, fakiri görmeyen, emekliye selam vermeyen, emekçinin sesini duymayan, çiftçinin derdiyle dertlenmeyen, süt üreticisinin derdini tasasını duymayan, varsa yoksa zengine çalışan bir iktidardır. O yüzden Türkiye'nin kaynak sorunu yoktur, Türkiye'nin öncelik belirleme sorunu vardır" ifadelerini kullandı.

"Darbenin hiçbir türlüsüyle işimiz olmaz"

28 Şubat postmodern darbenin yıldönümü olduğunu hatırlatan Özel, "Darbenin hiçbir türlüsüyle işimiz olmaz" dedi. Özel, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, "Biz o gün anında önce Ankara'daki arkadaşları topladık. Meclis Başkanı'nı, başkanvekillerini, diğer partileri aradık. Bilhassa AK Parti'ye 'Gün demokrasinin yanında durma günüdür' dedik. 'Meclisi açın, birlikte direneli' dedik. Tayyip Bey'in yaptığı bütün kötülüklere, AK Parti ile bütün rekabetimize rağmen darbe gecesi milletin seçtiğinin, milletin tercihlerinin arkasında durduk" dedi. - BURDUR

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özel: 'İran'ın kararını İran halkı verecektir'

CHP Genel Başkanı Özel: "İran'ın kararını İran halkı verecektir"
