CHP lideri Özgür Özel'den Meral Akşener'e: Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti'nin iyi insanlarında var - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özgür Özel'den Meral Akşener'e: Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti'nin iyi insanlarında var

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de sonuçsuz kalan ittifak görüşmeleri üzerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yüklenerek, İYİ Parti seçmeninden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın için oy istedi. Özel, Akşener'e hitaben 'Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti'nin iyi insanlarında var. Hepsinden vallahi de billahi de oy istiyorum' dedi.

26.03.2024 22:39  Güncelleme: 23:46
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti ile Balıkesir'de sonuçsuz kalan ittifak görüşmeleri üzerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yüklenerek, "Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti'nin iyi insanlarında var. Hepsinden vallahi de billahi de oy istiyorum" dedi.

"BİRİSİNİ GÖRÜYORUM Kİ AYNI TAYYİP BEY'İN HUYLARI"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bandırma'daki mitingde gerçekleştirdiği konuşmada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yüklendi ve İYİ Parti seçmeninden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın için oy istedi. Özel, "Ahmet Akın'a dendi ki, biz bir gün sana borcumuzu ödeyeceğiz. Şu ana kadar çok uğraştık, görüştük ama verilen sözler unutuldu. Ben diyorum ki eski dosttan düşman olmaz ama birisini görüyorum ki aynı Tayyip beyin huyları. Yüz yüze bakıyoruz.

Özgür Özel, İYİ Parti'ye Yüklendi ve İYİ Parti Seçmeninden Oy İstedi

"DÜN METHETTİKLERİNİZE BUGÜN NASIL KÜFÜR EDİYORSUNUZ?"

Dün methettiklerinize, bugün nasıl küfür ediyorsunuz? Dün öptüğünüz surata, bugün nasıl tükürüyorsunuz? Dün itiraz ettiğiniz işi, bugün sarayın ağzıyla nasıl sahipleniyorsunuz? Sizin için her şeyi yapmış bir partinin bir temsilcisi böyle efendi bir aday için gelmişte, sen o meydana nasıl iftira ve hakaret içeren pankart asıyorsun. Yazıklar olsun" dedi.

"SENDE OLMAYAN VİCDAN VE İNSAF, İYİ PARTİ'NİN İYİ İNSANLARINDA VAR"

Ahmet Akın'ın geçtiğimiz yerel seçimlerde en büyük fedakarlığı yaptığını belirten Özel, "Birileri şimdi ona yıllar önceki borcunu ödemek yerine tavır takınıyorsa, sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti'nin iyi insanlarında var. Hepsinden vallahi de billahi de oy istiyorum. Ben Meral hanıma abla derim, ömrüm boyunca da abla demeye devam edeceğim. Ben İYİ Parti'nin iyi insanlarına, gönlünde, gözünde güneş olanlara ömrüm boyunca sevgiyi ve minneti sürdüreceğim. Birkaç tane AK Parti artmışı, oradan sekmişi, gelmiş burada kıymete binmişinin bu kibrine de ne iyi insanları feda ederim, ne de partimi feda ederim. Önümüzdeki Pazar günü Ahmet Akın'a sahip çıkmaya hazır mısınız?" ifadesinde bulundu.

Özgür Özel, İYİ Parti'ye Yüklendi ve İYİ Parti Seçmeninden Oy İstedi

AKŞENER'DEN ÖZEL'E: TÜRK SİYASETİNDE BU ŞEKİLDE BİR CIVIKLIK OLMAMIŞTIR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Edirne'nin İpsala ilçesinde partisi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Vatandaşın yanında olduklarını, milletin sesi olmak için partiyi kurduklarını belirten Akşener, genel seçimde ittifakta yer aldıkları süreci anlattı.

Akşener, o dönemde söylemlerinin dikkate alınmadığını ve seçimlerin kaybedildiğini dile getirdi. Seçmenin sesini duymak için gayret sarf ettiklerini ifade eden Akşener, "Çok rahatları yerinde. Edirne'ye gelen Sayın Özgür Özel, 'Sakın ola ki AK Parti kazanır, sakın ola ki CHP'nin dışında bir partiye oy vermeyesiniz. İYİ Partinin de adayı olgunluk gösterip ayrılmalıdır' diyor. Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, bir ayıp asla olmamıştır. Bu kaçıncı? Öbürü de çıkıp diyor ki, Edirne'nin bir başka ilçesinde de AK Partili bakanlar geliyor 'Sakın ola ki AK Parti dışında başka bir yere oy vermeyesiniz, oylar bölünür, CHP gelir.' diyor" diye konuştu.

CHP lideri Özgür Özel\'den Meral Akşener\'e: Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti\'nin iyi insanlarında var

Meral Akşener, Ahmet Akın, İYİ Parti, Balıkesir, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özgür Özel'den Meral Akşener'e: Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti'nin iyi insanlarında var - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • huseyin ergun: Yani diyor ki chp ye oy veren vicdanlı vermeyen meral. 19 4 Yanıtla
  • muhitin paket: Tipitip tip tip tip tip tip 5 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP lideri Özgür Özel'den Meral Akşener'e: Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti'nin iyi insanlarında var - Son Dakika
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