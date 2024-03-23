Özgür Özel, İYİ Partili Seçmeni Türkiye İttifakı'na Davet Etti - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel, İYİ Partili Seçmeni Türkiye İttifakı'na Davet Etti

Özgür Özel, İYİ Partili Seçmeni Türkiye İttifakı\'na Davet Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli mitinginde İYİ Partili seçmenini Türkiye İttifakı'na davet etti. Özel, eğer CHP'ye oy verirlerse CHP'nin kazanacağını, başka bir partiye oy verirlerse Denizli'de AK Parti'nin kazanacağını belirtti.

23.03.2024 22:50  Güncelleme: 22:56
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Denizli mitinginde İYİ Partili seçmenini Türkiye İttifakı'na davet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Eski ittifak ortaklarımız eğer CHP'ye oy verirlerse CHP kesin kazanıyor. Ama başka bir partiye oy verirlerse oy verdikleri parti değil, Denizli'de AK Parti kazanıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda aday tanıtımı ve 31 Mart mahalli ve idari seçimleri öncesi miting gerçekleştirdi. Mitinge belediye başkan adaylar, parti yönetimi ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Yapılan ölçümlerde CHP Genel Başkanı Özel, Denizli'de katılımın rekor olduğunu ifade etti. Emekli ikramiyeleri üzerinden bir süre iktidara yönelik eleştirilerde bulunan Özel, İYİ Parti seçmenine ittifak talebinde bulundu. 2019 mahalli ve idari seçimlerde ittifak ortakları İYİ Parti'nin adayını büyükşehir ve ilçe belediyelerinde desteklediklerini ifade eden Özel, kendi memleketi Manisa'da 3 oyun 3'ünde de İYİ Parti'nin adayına oy verdiğini söyledi. Açık ve net bir şekilde İYİ partili seçmene ittifak talebinde bulunduğunu ifade eden Özel, "Anketler şunu gösteriyor. Eski ittifak ortaklarımız eğer CHP'ye oy verirlerse CHP kesin kazanıyor. Ama başka bir partiye oy verirlerse oy verdikleri parti değil, Denizli'de AK Parti kazanıyor. Bir başka partiye oy verirseniz belediye AK Parti belediyesi olur. Eğer CHP'ye oy verirseniz belediye sizin de belediyeniz olur. İyi insanların belediyesi olur, milliyetçi demokratların belediyesi olur, muhafazakar demokratların belediyesi olur. İYİ Partili, MHP'li, AK Parti'li, CHP'li Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i belediyelerimizin kapıları ardına kadar açık, hepsi sizin belediyeniz olur" dedi.

"Gün gelir yeniden birlikte oluruz diyorum"

İYİ Parti ile yeniden ittifak olabileceklerini vurgulayan Özel, "İyi insanlara, yakasında gönlünde, gözünde güneş açanlara sesleniyorum. Gelin 31 Mart'ta sandıkta vicdanın ittifakını yapalım. Ankara'da siyasetin ittifakını yapamadık. Eski dosttan düşman olmaz diyorum. Gün gelir yeniden birlikte oluruz diyorum. Buradan bütün iyi insanlara sesleniyorum. Sandıkta birleşelim, AK Parti'yi gönderelim. Tek talebim, tek isteğim budur. Bu ittifakın adı Denizli ittifakıdır. Renkleri yeşil ve siyahtır. Türkiye'deki İttifakımızın adı Cumhur İttifakı'na karşı umudun ittifakıdır, adı Türkiye ittifakıdır. Türkiye ittifakı milli takım gol atında ayağa kalkan herkestir" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, konuşmalarının ardından Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını ilçe başkanlarıyla birlikte sahneye davet ederek, tanıttı. Toplu fotoğraf çekiminin ardından miting sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel, İYİ Partili Seçmeni Türkiye İttifakı'na Davet Etti - Son Dakika

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