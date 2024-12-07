Özgür Özel Kilis\'te CHP\'ye Destek Verdi

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kilis İl Başkanlığını ve Kilis Belediyesini ziyaret etti.

Belediye önünde toplananlara hitap eden Özel, kentte CHP'nin belediye başkanını seçen vatandaşlara teşekkürlerini sundu.

Özel, bir soruşturma kapsamında tutuklanan DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan'a destek vererek, "Remzi Çalışkan kahraman bir sendikacıdır, ben onun iyi niyetine, gayretine, vatanseverliğine sonuna kadar şahidim." dedi.

Kilis'te hizmet yapmak isteyen, inançlı, kararlı bir belediye başkanının bulunduğunu anlatan Özel, "Sorunlar büyük, teker teker hepsini çözmeye uğraşıyor. Gelecek haftadan itibaren büyük bir seferberlikle, asfalt seferberliğini başlatıp şehrin en önemli beklentisini yerine getirmeyi amaçlıyor. Bugün yapacağımız açılışlar 1 Ocak'ta öğrenci alacak olan kreşimiz, bugün açacağımız emekli evimiz... Geçmiş dönemde eksik bırakılan bütün projeler hayata geçecek." diye konuştu.

Özel, Kilis'e ve Türkiye'ye, karar verdikleri yeni bir durumu duyurmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Seçimlerden önce Hakan (Bilecen) başkan bana dedi ki 'seçimi kazanırsak buraya bir ilkokul' hediye eder miyiz? Ben de ederiz diye söyledim. Bugün buraya geldiğimizde de bu ilkokulla ilgili temeli atalım diye planladık ancak geçtiğimiz haftalarda aldıkları bir kararla CHP'li belediyelerin elini kolunu bağlayan, İller Bankası ödeneklerine eski belediyenin faizli borçları yüzünden el koyanlar var ve onlar istiyorlar ki Hakan başkan hizmet edemesin, para yollamayalım ki iş yapamasın, Kilislilerin gönlünden düşsün. Onun için kendisine okul yapalım dediğimizde, 'paramı kesiyorlar, hizmet ettirmemek istiyorlar, biz okulu yapıp Milli Eğitim Bakanlığına devredeceğiz, onun yerine başka büyük bir projemizi siz yapın' dedi. Ben de kendisine okulun tutarı kadar ne dilersen dile bizden dedim. O da şunu diledi, eski hal binasının olduğu yere Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kongre Merkezi'ni yapıyoruz."