Özgür Özel Maden Özelleştirmelerine Karşı Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Özgür Özel Maden Özelleştirmelerine Karşı Çıktı

Özgür Özel Maden Özelleştirmelerine Karşı Çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, madenlerin özelleştirilmesine karşı madencilerin yanında olduklarını belirtti.

21.11.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesine karşı olduklarını belirterek özelleştirmeye karşı çıkan madencilerin sonuna kadar yanında olduklarını söyledi.

Özel, Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesi kararına karşı olan madencileri ziyaret etti.

Ziyaretin ardından maden sahasında, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, madencilerin yaklaşık 2 aydır özelleştirmeye karşı mücadele ettiğini belirterek "Bugün karşı karşıya olduğumuz durum, Nallıhan'da yıllar önce deneyimlenen ve çok kişinin ağzının yandığı bir meselenin tekrarına engel olmak." dedi.

Madenin 1987'de açıldığını, 2000'e kadar devlet tarafından işletildiğini, 2000 yılında madenin özelleştirildiğini ifade eden Özel, "Özelleştirilince mutlu maden işçileri yerini, üretim baskısı altında sürekli çalışan, sürekli çalıştırılan mutsuz madencilerine bıraktı. 2020 yılına kadar bu madenden çok paralar kazanıldı ancak bu maden 20 yılın sonunda sözleşme süresi bittiği için devlete geri döndü." diye konuştu.

Özgür Özel, o günden itibaren de Türkiye Kömür İşletmelerinin bir iştiraki tarafından işletilen madenin şimdi yeniden özelleştirilmek istendiğini belirterek şöyle devam etti:

"Maden 4 Aralık günü yeniden satılmak isteniyor. 17 şirketin iştahını kabartan bir yer burası. Kimin alacağını da birileri biliyor. O alan kişi burayı Türk lirası üzerinden yılda bir ödemeyle, 6 taksitte ödeyecek. Birileri köprü yaptığında Türkiye Cumhuriyeti onlara hem geçiş garantisi veriyor ve dolar ya da avro ile ödüyor. Biz bir şey satınca peşin fiyatına, Türk parası üzerinden 6 taksit. Çıkacak kömür garanti. Kömür ile elektrik üretilecek. Elektriğin devlet tarafından alınacağı da garanti. Bir hediye paketi eksik. Bir de hediye paketi yapsaydınız. Bu şartlarda bu madeni satarsan tabii 17 kişi koşar ve birbiri ile yarışır almak için. Burası bu kadar karlıyken sen bunu niye satıyorsun?"

"İşçilerle sonuna kadar dayanışma içinde olacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasaya göre, madenlerin devletin olduğunu belirterek "Anayasaya aykırı bu özelleştirmeye de bundan sonra işsizlik yaratacak bu duruma da itiraz ediyoruz. Biz, Çayırhan Termik Santrali'ndeki 750 işçiyle de buradaki 1400'ün üzerindeki işçiyle de sonuna kadar dayanışma içinde olacağız." dedi.

Emekten yana olan herkesin bu mücadeleye destek olması sorumluluğu bulunduğunu ifade eden Özel, "Madem ki bugün hak aranıyor, kaya gibi yanlarındayız, kaya gibi arkalarındayız. Buradaki işçilerin her birisi hakkını alana kadar, burada bu özelleştirme iptal edilene kadar, buradaki madencilerin sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi olarak haklı mücadelelerinin yanında olacağız." diye konuştu.

"Bunu durdururlarsa Fuat Bey'e de teşekkür ederim"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'ın da kendisinden önce madencileri ziyaret ettiğini aktaran Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Fuat Bey, 'mücadele edeceğim, gayret göstereceğim' demiş. Umut ederim samimi bir gayretle bu özelleştirmeyi durdurur. AK Parti'nin geçmişinde benim itiraz ettiğim, Fuat Beylerin savunduğu, binlerce işçiyi mağdur eden özelleştirmeler var. Bu sefer bu yanlıştan dönüp de bunu durdururlarsa Fuat Bey'e de teşekkür ederim. Ben Soma'daki madencilerin davalarını takip etmiş bir milletvekili olarak bugün Genel Başkanlığım sürecinde de bu emek mücadelesini sonuna kadar takip edeceğim, arkadaşlarım sonuna kadar madencilerin arkasında olacak."

Özel'e ziyaretinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TES-İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ve Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap da eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Enerji, Sağlık, Çevre, Maden, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel Maden Özelleştirmelerine Karşı Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:31 DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı
18:48 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu’dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu'dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız
18:37 Yenidoğan davasında 4. gün sona erdi Yenidoğan davasında 4. gün sona erdi!
18:07 TSK’dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir. TSK'dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir.
17:18 İstanbul için yapılan tahmin korkutucu Sıcaklıklar hiç olmadığı kadar düşecek İstanbul için yapılan tahmin korkutucu! Sıcaklıklar hiç olmadığı kadar düşecek
09:32 Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor
09:26 Wanda Nara İzzet Altınmeşe’ye benzetildi Wanda Nara İzzet Altınmeşe'ye benzetildi
09:05 Piyasada sahte dolar alarmı verildi Piyasada sahte dolar alarmı verildi
09:03 Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu
08:54 Konya’nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor Konya'nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor
08:45 İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı
08:33 Savcılığın bahis soruşturmasının ardından RTÜK de Acun Ilıcalı için harekete geçti Savcılığın bahis soruşturmasının ardından RTÜK de Acun Ilıcalı için harekete geçti
08:22 Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay’ın oğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay'ın oğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 21:07:39. #1.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel Maden Özelleştirmelerine Karşı Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.