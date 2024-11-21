Özgür Özel Maden Özelleştirmelerine Karşı Çıktı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesine karşı olduklarını belirterek özelleştirmeye karşı çıkan madencilerin sonuna kadar yanında olduklarını söyledi.

Özel, Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesi kararına karşı olan madencileri ziyaret etti.

Ziyaretin ardından maden sahasında, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, madencilerin yaklaşık 2 aydır özelleştirmeye karşı mücadele ettiğini belirterek "Bugün karşı karşıya olduğumuz durum, Nallıhan'da yıllar önce deneyimlenen ve çok kişinin ağzının yandığı bir meselenin tekrarına engel olmak." dedi.

Madenin 1987'de açıldığını, 2000'e kadar devlet tarafından işletildiğini, 2000 yılında madenin özelleştirildiğini ifade eden Özel, "Özelleştirilince mutlu maden işçileri yerini, üretim baskısı altında sürekli çalışan, sürekli çalıştırılan mutsuz madencilerine bıraktı. 2020 yılına kadar bu madenden çok paralar kazanıldı ancak bu maden 20 yılın sonunda sözleşme süresi bittiği için devlete geri döndü." diye konuştu.

Özgür Özel, o günden itibaren de Türkiye Kömür İşletmelerinin bir iştiraki tarafından işletilen madenin şimdi yeniden özelleştirilmek istendiğini belirterek şöyle devam etti:

"Maden 4 Aralık günü yeniden satılmak isteniyor. 17 şirketin iştahını kabartan bir yer burası. Kimin alacağını da birileri biliyor. O alan kişi burayı Türk lirası üzerinden yılda bir ödemeyle, 6 taksitte ödeyecek. Birileri köprü yaptığında Türkiye Cumhuriyeti onlara hem geçiş garantisi veriyor ve dolar ya da avro ile ödüyor. Biz bir şey satınca peşin fiyatına, Türk parası üzerinden 6 taksit. Çıkacak kömür garanti. Kömür ile elektrik üretilecek. Elektriğin devlet tarafından alınacağı da garanti. Bir hediye paketi eksik. Bir de hediye paketi yapsaydınız. Bu şartlarda bu madeni satarsan tabii 17 kişi koşar ve birbiri ile yarışır almak için. Burası bu kadar karlıyken sen bunu niye satıyorsun?"

"İşçilerle sonuna kadar dayanışma içinde olacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasaya göre, madenlerin devletin olduğunu belirterek "Anayasaya aykırı bu özelleştirmeye de bundan sonra işsizlik yaratacak bu duruma da itiraz ediyoruz. Biz, Çayırhan Termik Santrali'ndeki 750 işçiyle de buradaki 1400'ün üzerindeki işçiyle de sonuna kadar dayanışma içinde olacağız." dedi.

Emekten yana olan herkesin bu mücadeleye destek olması sorumluluğu bulunduğunu ifade eden Özel, "Madem ki bugün hak aranıyor, kaya gibi yanlarındayız, kaya gibi arkalarındayız. Buradaki işçilerin her birisi hakkını alana kadar, burada bu özelleştirme iptal edilene kadar, buradaki madencilerin sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi olarak haklı mücadelelerinin yanında olacağız." diye konuştu.

"Bunu durdururlarsa Fuat Bey'e de teşekkür ederim"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'ın da kendisinden önce madencileri ziyaret ettiğini aktaran Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Fuat Bey, 'mücadele edeceğim, gayret göstereceğim' demiş. Umut ederim samimi bir gayretle bu özelleştirmeyi durdurur. AK Parti'nin geçmişinde benim itiraz ettiğim, Fuat Beylerin savunduğu, binlerce işçiyi mağdur eden özelleştirmeler var. Bu sefer bu yanlıştan dönüp de bunu durdururlarsa Fuat Bey'e de teşekkür ederim. Ben Soma'daki madencilerin davalarını takip etmiş bir milletvekili olarak bugün Genel Başkanlığım sürecinde de bu emek mücadelesini sonuna kadar takip edeceğim, arkadaşlarım sonuna kadar madencilerin arkasında olacak."

Özel'e ziyaretinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TES-İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ve Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap da eşlik etti.